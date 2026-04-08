Champions League: Barça ko in casa contro l’Atletico, Liverpool piegato a Parigi. I risultati finali

Due grandi sorprese segnano l’andata dei quarti di finale di Champions League. Al Camp Nou, l’Atlético Madrid espugna il campo dei padroni di casa blaugrana con un secco 2-0. Decisivo l’episodio dell’espulsione di Pau Cubarsí al 43’, dopo un intervento da ultimo uomo su Giuliano Simeone, che apre la strada alla punizione magistrale di Julián Álvarez e al raddoppio di Sorloth. Nonostante i tentativi di Lamine Yamal e Dembélé, il Barcellona non riesce a rientrare in partita e chiude in dieci uomini.

A Parigi, invece, il PSG conferma la sua striscia positiva battendo il Liverpool 2-0 al Parco dei Principi. Il gol iniziale di Doué e la rete chirurgica di Kvaratskhelia al 65’ condannano i Reds a una prestazione senza tiri nello specchio fino alla fine del match. I francesi centrano così la loro terza vittoria consecutiva in Champions, consolidando la migliore serie attuale del club nella competizione.





Le sfide di ritorno promettono spettacolo: l’Atlético potrà gestire il vantaggio numerico e di risultato a Madrid, mentre il PSG viaggia con fiducia verso Anfield per confermare il passaggio del turno.