Serie C Girone C: Atalanta U23, rimonta sfiorata dalla Cavese. Il match finisce 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
seriec

Partita intensa e ricca di emozioni quella tra Atalanta U23 e Cavese, terminata 1-1. I bergamaschi sono rimasti in dieci già al 15’ del primo tempo per l’espulsione di Obric, ma nonostante l’inferiorità numerica hanno difeso con ordine. La Cavese ha spinto, creando occasioni con Peretti e Macchi, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Nella ripresa è arrivata la grande giocata di Manzoni: al 52’ l’attaccante ha rubato palla sulla trequarti e ha realizzato un destro sotto l’incrocio dei pali per l’1-0 Atalanta. La Cavese non si è arresa e al 69’ ha trovato il pareggio grazie a Minaj, servito da Gudjohnsen, con un destro preciso all’angolo lontano.


Nel finale i metelliani hanno perso Fusco per espulsione al 92’, ma hanno comunque sfiorato il colpaccio con Orlando, fermato da una parata straordinaria di Pardel.

Un punto che premia la grande reazione della Cavese e permette all’Atalanta di portare a casa un pareggio prezioso nonostante l’inferiorità numerica. Per i bergamaschi è il secondo pari consecutivo e quota 40 punti, a tre lunghezze dalla zona playoff; per la Cavese è la terza ‘X’ nelle ultime quattro gare, che vale quota 37 punti in coabitazione con il Sorrento.

  • Benevento – 80
  • Catania – 68
  • Cosenza – 63
  • Casertana – 62
  • Salernitana – 60
  • Crotone – 55
  • Monopoli – 52
  • Audace Cerignola – 52
  • Casarano – 50
  • Potenza – 44
  • Altamura – 43
  • Atalanta U23 – 40
  • Cavese – 37
  • Sorrento – 37
  • Picerno – 36
  • Latina – 36
  • Giugliano – 34
  • Foggia – 26
  • Trapani – 23
  • Siracusa – 23

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