Donnarumma: «L’Italia tornerà grande, bisogna reagire»

Gigio Donnarumma prova a guardare avanti dopo l’ennesima delusione azzurra. Il portiere del Manchester City è tornato sull’eliminazione dell’Italia e sulla mancata qualificazione ai Mondiali 2026, in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Parole da capitano, cariche di responsabilità: «È normale sentirsi in parte responsabili per quello che sta succedendo. Dobbiamo reagire con forza e con la consapevolezza che l’Italia tornerà grande».





Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Paris Saint-Germain ha raccontato tutta l’amarezza per una qualificazione sfumata ai playoff, dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia ed Erzegovina. Una ferita difficile da rimarginare, soprattutto perché si tratta della terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo.

«È dura, ma ora bisogna reagire. Ho avuto un rapporto stupendo con i compagni, con il mister e con il presidente: ci dispiace molto per loro», ha aggiunto Donnarumma. «In questi anni, però, oltre alle delusioni, abbiamo fatto anche cose importanti».