Pescara, Sebastiani: «Affronteremo la Sampdoria con il sangue agli occhi»

Dopo la vittoria contro la Reggiana, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha analizzato il momento della squadra, sottolineando prestazione, spirito di gruppo e l’importanza del finale di stagione.

Soddisfatto per il successo, Sebastiani ha elogiato l’atteggiamento dei suoi: «Il Pescara ha disputato una grandissima partita. Fino al settantesimo minuto avremmo potuto tranquillamente legittimare il vantaggio segnando anche più di due gol. Nel finale abbiamo corso qualche rischio, ma poi è arrivata la giocata decisiva e Meazzi davanti alla porta è stato impeccabile. Siamo molto felici perché questi ragazzi meritano questo successo, specialmente considerando la situazione di grande emergenza che stiamo vivendo».





Il presidente ha poi commentato anche alcuni episodi arbitrali, senza però perdere di vista la crescita del gruppo: «Questa volta la fortuna è stata dalla nostra parte. Era talmente evidente che non fosse rigore e che ci fosse un fallo precedente. In queste situazioni certe dinamiche andrebbero riviste. Ad oggi vedo un Pescara quadrato, con molti elementi validi, ma la nostra vera forza è l’essere un gruppo compatto che può giocarsela con chiunque».

Infine, lo sguardo si sposta già alla prossima sfida contro la Sampdoria, decisiva nella corsa salvezza: «Sabato affronteremo una delle grandi deluse del campionato, ma noi non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo ancora nelle retrovie e dobbiamo affrontare queste ultime cinque partite con il sangue agli occhi. Tutti devono spingere in questa direzione: i ragazzi meritano di mantenere la categoria».