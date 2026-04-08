Pescara, Sebastiani: «Affronteremo la Sampdoria con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Daniele Sebastiani ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Dopo la vittoria contro la Reggiana, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha analizzato il momento della squadra, sottolineando prestazione, spirito di gruppo e l’importanza del finale di stagione.

Soddisfatto per il successo, Sebastiani ha elogiato l’atteggiamento dei suoi: «Il Pescara ha disputato una grandissima partita. Fino al settantesimo minuto avremmo potuto tranquillamente legittimare il vantaggio segnando anche più di due gol. Nel finale abbiamo corso qualche rischio, ma poi è arrivata la giocata decisiva e Meazzi davanti alla porta è stato impeccabile. Siamo molto felici perché questi ragazzi meritano questo successo, specialmente considerando la situazione di grande emergenza che stiamo vivendo».


Il presidente ha poi commentato anche alcuni episodi arbitrali, senza però perdere di vista la crescita del gruppo: «Questa volta la fortuna è stata dalla nostra parte. Era talmente evidente che non fosse rigore e che ci fosse un fallo precedente. In queste situazioni certe dinamiche andrebbero riviste. Ad oggi vedo un Pescara quadrato, con molti elementi validi, ma la nostra vera forza è l’essere un gruppo compatto che può giocarsela con chiunque».

Infine, lo sguardo si sposta già alla prossima sfida contro la Sampdoria, decisiva nella corsa salvezza: «Sabato affronteremo una delle grandi deluse del campionato, ma noi non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo ancora nelle retrovie e dobbiamo affrontare queste ultime cinque partite con il sangue agli occhi. Tutti devono spingere in questa direzione: i ragazzi meritano di mantenere la categoria».

Altre notizie

file2 - 2026-04-08T214230.909

Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
de7a9c41f83eeddb78954f0518289821-40210-oooz0000

Spezia, scontri dopo la Carrarese: dieci agenti feriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
cde6cf24b3f02d58cb0de941d14749e12ce6c9ee-2048x1152

Venezia, Schingtienne: «Delle tre dietro di noi non ho preferenze»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «È il momento di prepararci per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Ultime cinque partite con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Simone-Sozza-1

Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 092435

Frosinone-Palermo, lo Stirpe si accende: “Venerdì deve essere una bolgia. Prepariamo i palloni…”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Palermo Avellino 2-0 (3)

Il Mattino (Avellino): “Arbitri nel mirino, tifosi biancoverdi furiosi dopo Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
adorante

Gazzetta dello Sport: “Gol italiani cercasi? In Serie B domina Adorante”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Affronteremo la Sampdoria con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file3 - 2026-04-08T214702.031

Champions League, Atlético e PSG avanti all’intervallo: Barça in 10. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file2 - 2026-04-08T214230.909

Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file1 - 2026-04-08T210024.624

Europa League: Braga e Betis si fermano sull’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026