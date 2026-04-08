Champions League, Atlético e PSG avanti all’intervallo: Barça in 10. I risultati parziali

Champions League, si chiudono i primi 45 minuti dei quarti di finale: avanti Atlético Madrid e PSG, mentre il Barcellona resta in dieci per l’espulsione di Cubarsí.

Finali di primo tempo al Camp Nou e al Parco dei Principi, con due gare intense e spettacolari che non hanno deluso le attese degli appassionati. In Spagna serviva un episodio dopo le tante occasioni create dai blaugrana con Yamal e Lewandowski: a cambiare la partita è stato proprio Cubarsí, che ha lasciato scappare Simeone. Il direttore di gara, dopo il consulto del VAR, ha estratto il cartellino rosso. Sulla punizione successiva, una meraviglia di Julián Álvarez ha firmato l’1-0 per l’Atlético.





Dominio netto invece al Parco dei Principi, dove il PSG ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti: è Doué a portare in vantaggio i campioni in carica, con il Liverpool apparso fin qui in grande difficoltà e mai realmente in partita.