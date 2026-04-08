Champions League, Atlético e PSG avanti all’intervallo: Barça in 10. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file3 - 2026-04-08T214702.031

Champions League, si chiudono i primi 45 minuti dei quarti di finale: avanti Atlético Madrid e PSG, mentre il Barcellona resta in dieci per l’espulsione di Cubarsí.

Finali di primo tempo al Camp Nou e al Parco dei Principi, con due gare intense e spettacolari che non hanno deluso le attese degli appassionati. In Spagna serviva un episodio dopo le tante occasioni create dai blaugrana con Yamal e Lewandowski: a cambiare la partita è stato proprio Cubarsí, che ha lasciato scappare Simeone. Il direttore di gara, dopo il consulto del VAR, ha estratto il cartellino rosso. Sulla punizione successiva, una meraviglia di Julián Álvarez ha firmato l’1-0 per l’Atlético.


Dominio netto invece al Parco dei Principi, dove il PSG ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti: è Doué a portare in vantaggio i campioni in carica, con il Liverpool apparso fin qui in grande difficoltà e mai realmente in partita.

Altre notizie

file1 - 2026-04-08T210024.624

Europa League: Braga e Betis si fermano sull’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-07 225734

Champions League: il Bayern Monaco espugna il “Bernabeu”, l’Arsenal batte 1-0 Sporting

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
666041567_1511424913681806_4505231255792625624_n

Champions League: Bayern Monaco avanti 1-0 sul Real Madrid, pari a reti bianche tra Sporting e Arsenal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 7, 2026
renzo barbera tifosi tornelli

Gazzetta dello Sport: “Stadi, l’Italia in ritardo: Ceferin avverte, Euro 2032 a rischio”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 5, 2026
file2 - 2026-04-02T131041.913

UEFA: Michele Uva nuovo Executive Director di EURO 2032 per l’Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 2, 2026
file3 - 2026-04-01T143525.373

Bosnia in festa dopo la vittoria sull’Italia: notte storica dopo la qualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
file1 - 2026-04-01T134951.447

Polonia fuori dal Mondiale, Bereszynski: «Sono orgoglioso di far parte di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 1, 2026
file11 (15)

Playoff Mondiali 2026: Polonia non qualificata, passa la Svezia. Solo panchina per Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
file8 (30)

Playoff Mondiali 2026: Repubblica Ceca e Svezia avanti dopo i primi 45′, pari senza reti tra Kosovo e Turchia. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-31 181710

Tottenham, ufficiale De Zerbi: l’ex Palermo è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Screenshot 2026-03-30 073607

Finlandia, ko contro Capo Verde: Pohjanpalo in campo, ancora panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Pallone Champions

Champions League 2025/26, ufficiali date e orari di semifinali e finale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-04-08T214702.031

Champions League, Atlético e PSG avanti all’intervallo: Barça in 10. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file2 - 2026-04-08T214230.909

Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file1 - 2026-04-08T210024.624

Europa League: Braga e Betis si fermano sull’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
image-09 miccoli

Palermo, doppio appuntamento con Miccoli: il 17 e 18 aprile presenta il suo libro in città

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026