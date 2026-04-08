Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, a dirigere Frosinone-Palermo, anticipo della 34ª giornata di Serie B in programma venerdì alle 20:30. Una designazione di alto profilo per una sfida che mette di fronte seconda e quarta in classifica e che può pesare in modo decisivo nella corsa alla promozione.

I precedenti con il direttore di gara lombardo raccontano però due storie opposte.





Non sorride il Frosinone: con Sozza, i frusinati hanno raccolto appena una vittoria, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 3 novembre 2024, 0-0 sul campo del Catanzaro nella stagione 2024/25. In questa stagione, l’arbitro non ha ancora diretto la formazione di Alvini: quello di venerdì sarà il primo incrocio stagionale.

Di tutt’altro segno i numeri del Palermo. I rosanero hanno incontrato Sozza due volte, entrambe nella stagione 2024/25, ottenendo due vittorie: 3-1 in trasferta contro la Juve Stabia il 14 settembre 2024 e 1-0 al Barbera contro il Bari il 26 dicembre 2024.

Allo Stirpe si annuncia dunque una gara ad alta tensione: da una parte il Palermo, forte dei precedenti; dall’altra il Frosinone, chiamato a invertire il trend. In un contesto già caldo, la gestione disciplinare e degli episodi chiave sarà determinante: in palio c’è una fetta importante di Serie A.