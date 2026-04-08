Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file2 - 2026-04-08T214230.909

Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno, a dirigere Frosinone-Palermo, anticipo della 34ª giornata di Serie B in programma venerdì alle 20:30. Una designazione di alto profilo per una sfida che mette di fronte seconda e quarta in classifica e che può pesare in modo decisivo nella corsa alla promozione.

I precedenti con il direttore di gara lombardo raccontano però due storie opposte.


Non sorride il Frosinone: con Sozza, i frusinati hanno raccolto appena una vittoria, a fronte di due pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 3 novembre 2024, 0-0 sul campo del Catanzaro nella stagione 2024/25. In questa stagione, l’arbitro non ha ancora diretto la formazione di Alvini: quello di venerdì sarà il primo incrocio stagionale.

Di tutt’altro segno i numeri del Palermo. I rosanero hanno incontrato Sozza due volte, entrambe nella stagione 2024/25, ottenendo due vittorie: 3-1 in trasferta contro la Juve Stabia il 14 settembre 2024 e 1-0 al Barbera contro il Bari il 26 dicembre 2024.

Allo Stirpe si annuncia dunque una gara ad alta tensione: da una parte il Palermo, forte dei precedenti; dall’altra il Frosinone, chiamato a invertire il trend. In un contesto già caldo, la gestione disciplinare e degli episodi chiave sarà determinante: in palio c’è una fetta importante di Serie A.

Altre notizie

palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
image-09 miccoli

Palermo, doppio appuntamento con Miccoli: il 17 e 18 aprile presenta il suo libro in città

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Palermo, prima volta in Australia: nasce il progetto globale. Gardini: «Crescita internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (68) spogliatoi

Palermo, lavoro su forza e fase difensiva: Inzaghi prepara il Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
de7a9c41f83eeddb78954f0518289821-40210-oooz0000

Spezia, scontri dopo la Carrarese: dieci agenti feriti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
cde6cf24b3f02d58cb0de941d14749e12ce6c9ee-2048x1152

Venezia, Schingtienne: «Delle tre dietro di noi non ho preferenze»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Screenshot 2026-04-08 132031

Palermo-Avellino, i rosanero celebrano il gol di Ranocchia dopo 24 passaggi consecutivi (Video)

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «È il momento di prepararci per la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara, Sebastiani: «Ultime cinque partite con il sangue agli occhi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85

Milanese: «Il Frosinone ha il vento in poppa, ma c’è anche il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
Simone-Sozza-1

Serie B, arbitri 34ª giornata: Frosinone-Palermo a Sozza, big match affidato a un “internazionale”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
CDP-Frosinone_realizzazione-Stadio-Benito-Stirpe1-HD_d3

Ciociaria Oggi: “Frosinone-Palermo, è quasi sold-out: lo Stirpe pronto a spingere Alvini”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file3 - 2026-04-08T214702.031

Champions League, Atlético e PSG avanti all’intervallo: Barça in 10. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file2 - 2026-04-08T214230.909

Frosinone-Palermo, i precedenti con l’arbitro Sozza sorridono ai rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
file1 - 2026-04-08T210024.624

Europa League: Braga e Betis si fermano sull’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
image-09 miccoli

Palermo, doppio appuntamento con Miccoli: il 17 e 18 aprile presenta il suo libro in città

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026