Europa League: Braga e Betis si fermano sull’1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Termina in parità il primo atto dei quarti di finale di Europa League tra Betis Siviglia e Sporting Braga: l’1-1 finale lascia tutto aperto in vista del ritorno in Spagna.

La gara si sblocca subito, con i portoghesi avanti dopo appena cinque minuti grazie a una giocata di grande classe di Grillitsch, che firma un elegante colpo di tacco per l’1-0. Il Betis prova a reagire già nel primo tempo, ma trova sulla sua strada un attento Hornicek e anche un palo colpito da Bartra, chiudendo così la prima frazione in svantaggio.


Nella ripresa gli spagnoli aumentano la pressione e trovano l’episodio chiave intorno all’ora di gioco: un intervento in ritardo in area porta l’arbitro, dopo revisione VAR, a concedere il calcio di rigore. Non mancano le tensioni dal dischetto, ma alla fine è Cucho Hernandez a incaricarsi della battuta, trasformando con freddezza il penalty che vale l’1-1.

Nel finale il Betis tenta anche il colpo del sorpasso, trascinato dall’ingresso di Antony, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. Il match si chiude così in equilibrio, rimandando ogni verdetto alla sfida di ritorno al Villamarin.

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