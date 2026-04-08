Lucioni: «Frosinone-Palermo spartiacque fondamentale»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
palermo frosinone 2-0 (76) lucioni

Il finale di stagione della Serie B si preannuncia più incerto che mai, con la lotta per la promozione diretta in Serie A ancora tutta da decidere. A cinque giornate dal termine, la classifica continua a cambiare volto, con sorpassi e rallentamenti che tengono aperti tutti i giochi ai vertici.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la sfida di venerdì tra Frosinone e Palermo, un vero e proprio crocevia per il destino delle squadre coinvolte nella corsa promozione. Un match che sarà osservato con grande attenzione anche da Venezia e Monza, entrambe protagoniste di questo serrato duello.


A commentare il momento è stato il doppio ex della sfida Fabio Lucioni, che ha sottolineato l’importanza dello scontro diretto: «Credo che già il prossimo venerdì sera rappresenterà uno spartiacque fondamentale con la sfida tra Frosinone e Palermo. Sarà decisiva per capire quali saranno le squadre che si sfideranno fino all’ultimo colpo, considerando che all’ultima giornata ci sarà anche un Venezia-Palermo, se non erro».

Lucioni ha poi analizzato l’andamento delle rivali: «Vedevo il Monza un passo avanti perché pensavo avesse intrapreso un percorso di solidità, invece qualche battuta d’arresto ha permesso al Frosinone di riprendersi il secondo posto. Il Venezia ha un piccolo vantaggio, ma queste quattro se la giocheranno fino alla fine».

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