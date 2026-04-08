Palermo, doppio appuntamento con Miccoli: il 17 e 18 aprile presenta il suo libro in città

Fabrizio Miccoli, ex capitano del Palermo, torna protagonista in città con un doppio evento dedicato alla presentazione del libro “Fabrizio Miccoli – Gloria e peccato di un campione”, scritto da Lorenzo Avola e Carolina Orlandi.

Due le date da segnare in agenda:





📍 17 aprile, ore 17:00 – Museo del Presente (Biblioteca Blu, via Lincoln 71)

📍 18 aprile, ore 11:30 – Feltrinelli Cavour

In entrambe le occasioni sarà presente lo stesso Miccoli, che incontrerà tifosi e appassionati insieme a diversi ospiti. Tra questi, nella seconda giornata, anche Amauri e Cristiano Pasca.

Un doppio appuntamento che permetterà alla città di riabbracciare uno dei simboli più iconici della storia recente rosanero, al centro di un racconto che intreccia carriera sportiva e vicende personali.

Palermo si prepara così a due giorni di confronto, memoria e calcio, con un protagonista che continua a far discutere ma anche a richiamare grande attenzione.