Palermo, prima volta in Australia: nasce il progetto globale. Gardini: «Crescita internazionale»

Il Palermo scrive una pagina inedita della propria storia. Per la prima volta nei suoi oltre 125 anni, il club rosanero sbarcherà in Australia, dove prenderà parte alla preparazione pre-season nell’estate 2026.

Un evento storico che si inserisce all’interno di “Calcio Italiano”, manifestazione internazionale in programma a Perth nel mese di agosto e che vedrà protagonisti alcuni dei club più prestigiosi del panorama italiano: Inter, Juventus, Milan e Palermo.





Il momento clou sarà l’amichevole contro la Juventus, fissata per martedì 11 agosto all’Optus Stadium di Perth, in uno scenario di grande prestigio. Nello stesso periodo è prevista anche la sfida tra Milan e Inter, trasformando l’evento in un vero festival del calcio italiano in Australia.

Il progetto, denominato “Palermo goes to Australia”, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale del club. Negli ultimi anni, infatti, i rosanero hanno già ampliato i propri orizzonti con iniziative globali, come la presentazione delle maglie tra New York e Manchester e le amichevoli contro squadre di Premier League come Nottingham Forest, Leicester e Manchester City.

L’esperienza australiana avrà anche un forte valore identitario: sarà l’occasione per rafforzare il legame con le comunità siciliane presenti nel mondo e con i tifosi rosanero sparsi a livello globale.

A sottolinearlo è l’amministratore delegato Giovanni Gardini:

«Questa storica opportunità rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di internazionalizzazione del Palermo. Essere inseriti in un contesto con club come Inter, Juventus e Milan testimonia l’attrattività del nostro progetto. Sarà anche una preziosa occasione per rafforzare il legame con la nostra comunità all’estero».

Un’iniziativa resa possibile anche grazie al network del City Football Group, che continua a spingere il Palermo verso una dimensione sempre più internazionale, senza perdere il legame con le proprie radici.