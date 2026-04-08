Palermo, lavoro su forza e fase difensiva: Inzaghi prepara il Frosinone
Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida esterna contro il Frosinone, in programma venerdì allo stadio “Benito Stirpe”.
Come comunicato dal club rosanero, la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha sostenuto questa mattina una seduta a Torretta incentrata su diversi aspetti del lavoro tecnico e fisico.
Dopo una prima fase dedicata alla forza in palestra, i calciatori sono scesi in campo per svolgere un’esercitazione specifica sui cross, seguita da un lavoro mirato sulla tattica difensiva.
Un programma che conferma l’attenzione dello staff sia sulla condizione atletica che sull’organizzazione della squadra, in vista di una gara decisiva nella corsa alla Serie A.