Palermo Futsal Club, sconfitta a San Cataldo ma brillano i giovani rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 8, 2026
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Mirko Valenti

Finisce con un netto 9-3 l’ultima trasferta stagionale del Palermo Futsal Club, che cede il passo a un’ottima Vigor San Cataldo. I rosanero si presentano con una rosa decisamente rimaneggiata, composta da soli tre over e ben cinque under, scelta che ha dato ampio spazio ai giovani.

Da segnalare la splendida rete dalla distanza del solito capitano La Fiura, ma soprattutto la doppietta di Meli, impreziosita dagli assist di E. Di Chiara, tra i protagonisti della ripresa. Un pomeriggio comunque significativo per i ragazzi dell’Under 19, che hanno accumulato minuti preziosi per il loro percorso di crescita.


Primo tempo
Pronti via e, dopo il toccante minuto di silenzio in memoria della madre di Gabriele Gennaro, scomparsa prematuramente nei giorni scorsi, la Vigor passa subito in vantaggio con Niccoli.

La squadra di casa prende in mano il gioco e allunga rapidamente fino al 4-0 grazie a uno scatenato Niccoli (autore di un poker a fine gara) e al gran gol di capitan Alessi, che trova l’incrocio dei pali con un destro preciso. Dall’altra parte, il portiere Volo si oppone con sicurezza al tentativo di La Fiura. La prima frazione si chiude sul punteggio di 5-0, con una Vigor in totale controllo.

Secondo tempo
La ripresa si apre con una brutta notizia per il Palermo: Louati è costretto a fermarsi, e mister Gentile decide così di dare spazio a tutti gli under a disposizione.

La Vigor trova il sesto gol, ma poco dopo arriva la risposta rosanero con La Fiura, che lascia partire uno dei suoi bolidi dalla distanza e insacca sotto l’incrocio, strappando gli applausi del pubblico presente.

Il match si complica ulteriormente per gli ospiti con l’espulsione di Chinnici per un tocco di mano, mentre la Vigor continua a colpire superando ancora un incolpevole Megna.

Nel finale, però, il Palermo riesce a rendere meno pesante il passivo grazie alla grande intesa tra E. Di Chiara e Meli: i due confezionano le ultime reti della gara, con Meli che firma la sua doppietta personale e sale a quota tre gol in campionato, mentre Di Chiara mette a referto i suoi primi assist stagionali.

Prossimo appuntamento
Triplice fischio e vittoria della Vigor per 9-3. Mister Gentile, nonostante il risultato, può trarre indicazioni positive dall’ampio utilizzo dei giovani rosanero.

Prossimo appuntamento fissato per sabato 11 aprile contro l’Isola C5, nell’ultima giornata del campionato di Serie C1 girone A, che chiuderà una stagione lunga 30 giornate. Per il Palermo Futsal Club sarà l’occasione di salutare il proprio pubblico al Tocha Stadium.

Under 19
Dopo il successo spettacolare per 4-5 contro il Villaurea, firmato dal poker di Meli, i rosanero torneranno in campo mercoledì 8 aprile alle ore 18:30 per la semifinale playoff contro i “cugini” del Palermo C5.

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