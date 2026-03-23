Palermo C5, Bonanno show: Atletico Monreale sconfitto 6-2

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Nella ventisettesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, si impone con perentorio 6-2 sull’Atletico Monreale.
A decidere la sfida per i rosanero il poker siglato da Bonanno e le reti di Romano e Torcivia.

Primo Tempo:


Il Palermo C5 parte subito forte e trova il vantaggio con la splendida rete di Romano, destro secco all’angolino che non lascia scampo al portiere avversario.
Dopo pochi minuti i padroni di casa trovano il raddoppio con Bonanno, abile a sfruttare il suggerimento di Davì.
L’estremo difensore rosanero Immesi è chiamato agli straordinari: due interventi prodigiosi consentono al Palermo Calcio a5 di mantenere la porta inviolata e di andare all’intervallo sul momentaneo 2-0.

Secondo Tempo:

La ripresa inizia con l’Atletico Monreale proiettato in avanti, forcing offensivo che verrà premiato con il 2-1 firmato da Martinez, rete che riapre l’incontro.
La risposta del Palermo C5 non tarda ad arrivare: Bonnano trova il momentaneo 3-1, gol tuttavia arrivato con un avversario a terra.
Capitan Marretta non ci pensa due volte e, con un gesto di grande fair play, decide di mettere la palla dentro la propria porta consentendo all’Atletico Monreale di riportarsi sul 3-2.
Partita molto combattuta, la squadra guidata da coach Rizzo resta a galla grazie alle parate di D’Antoni (entrato al posto dell’estremo difensore rosanero Immesi).
A far respirare il Palermo Calcio a5 ci pensa la rete di Torcivia che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Romano, mette dentro il 4-2.
Da quel momento in poi inizia il Bonanno show che timbrerà il cartellino altre due volte: 5-2 e gol del definitivo 6-2, reti che gli consentono di firmare un super poker.

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