Palermo, tragedia al seggio: muore 57enne durante le operazioni di voto

Dramma nel quartiere Pagliarelli di Palermo, dove un uomo di 57 anni, F.P., ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di voto per il referendum sulla giustizia.

Il tragico episodio si è verificato intorno a mezzogiorno all’interno della scuola “Giuseppe Scelsa”, in via Giovanni Villani. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.





Immediato il tentativo di soccorso: un collega presente sul posto ha provato a rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti. Nonostante gli sforzi, però, ogni tentativo si è rivelato inutile e il cuore dell’uomo ha cessato di battere.

Sul luogo della tragedia è giunto anche il medico legale per gli accertamenti di rito. I familiari, avvisati subito dopo il malore, hanno raggiunto la scuola in un clima di grande dolore e sgomento.