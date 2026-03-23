Palermo, tragedia al seggio: muore 57enne durante le operazioni di voto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
ambulanza-2

Dramma nel quartiere Pagliarelli di Palermo, dove un uomo di 57 anni, F.P., ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di voto per il referendum sulla giustizia.

Il tragico episodio si è verificato intorno a mezzogiorno all’interno della scuola “Giuseppe Scelsa”, in via Giovanni Villani. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.


Immediato il tentativo di soccorso: un collega presente sul posto ha provato a rianimarlo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti in pochi minuti. Nonostante gli sforzi, però, ogni tentativo si è rivelato inutile e il cuore dell’uomo ha cessato di battere.

Sul luogo della tragedia è giunto anche il medico legale per gli accertamenti di rito. I familiari, avvisati subito dopo il malore, hanno raggiunto la scuola in un clima di grande dolore e sgomento.

Altre notizie

palermo frosinone 0-0 (94) Palumbo cicchella

Serie B, quote promozione alla 32ª giornata: Venezia favorito, Frosinone outsider. Palermo sogna

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76)

Serie B, spettatori alla 32ª giornata: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (73)

Palermo-Avellino, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
WhatsApp Image 2026-03-23 at 15.15.22

Palermo, relax e famiglia: Peda si gode la sosta con la mamma

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
unnamed

Palermo, sport e inclusione: “Sport Senza Confini” accende il sogno dei giovani atleti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Gattuso

Italia verso lo spareggio Mondiale, Gattuso avverte: «Niente alibi, serve leggerezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 140249

Volta: «Palermo protagonista, con Inzaghi tutto è possibile anche ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
gigi-buffon-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia, Buffon carica gli azzurri: «Ora è il momento del verdetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Chiesa

Italia, tegola Chiesa: fuori dai playoff, dentro Cambiaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 073305

Palermo, Joronen e Pohjanpalo tra Asia e nazionale: tappa a Hong Kong prima delle sfide con la Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 074247

Gazzetta dello Sport: “Italia, risolvi i tuoi rebus”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo manchester city (153) pastore

Pastore: «Palermo nel cuore, con Inzaghi può salire. E io ad aprile torno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

ambulanza-2

Palermo, tragedia al seggio: muore 57enne durante le operazioni di voto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (94) Palumbo cicchella

Serie B, quote promozione alla 32ª giornata: Venezia favorito, Frosinone outsider. Palermo sogna

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76)

Serie B, spettatori alla 32ª giornata: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (73)

Palermo-Avellino, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
d'angelo

Spezia, ufficiale il ritorno di D’Angelo: separazione consensuale con Donadoni

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026