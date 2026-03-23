Reggiana, Rubinacci in bilico: Bisoli pronto in caso di esonero

Situazione delicata in casa Reggiana, dove la posizione di Rubinacci è sempre più a rischio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, la società sta valutando attentamente il futuro della guida tecnica dopo gli ultimi risultati non convincenti.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la panchina dell’allenatore granata resta in bilico e non è escluso un cambio nelle prossime ore. Il club sta infatti riflettendo sulla necessità di dare una svolta per affrontare al meglio il finale di stagione.





Sempre Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, evidenzia come in caso di esonero il nome in pole per la successione sia quello di Pierpaolo Bisoli, profilo di esperienza e conoscenza della categoria.

Un’eventuale scelta che, come sottolineato ancora da Gianluca Di Marzio, rappresenterebbe una soluzione immediata per provare a dare solidità e identità a una squadra alla ricerca di continuità.

Le prossime ore saranno decisive per capire se la Reggiana deciderà di cambiare guida tecnica o confermare Rubinacci fino al termine della stagione.