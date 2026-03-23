Ficarra e Picone portano l’inno del Palermo a “Che tempo che fa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
file1 - 2026-03-23T204325.934

Una simpatica scena a tinte rosanero ha colorato l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda ieri sul Nove, con protagonisti Ficarra & Picone insieme al conduttore Fabio Fazio.

Nel corso dell’intervista, tra ironia e riferimenti alla loro amata Palermo, Fazio ha ricordato l’inno del Palermo FC, scritto da Salvatore Ficarra con Lello Analfino. Da lì è nata una scenetta tanto semplice quanto esilarante: Ficarra ha iniziato a intonarlo dal vivo, per poi chiedere che venisse diffuso in tutto lo studio.


Quando la musica è partita, l’attore si è alzato in piedi portando la mano al petto, inscenando una divertente e “solenne” interpretazione dell’inno rosanero. Un momento leggero, carico di orgoglio e ironia, che ha fatto sorridere il pubblico in studio e a casa, trasformandosi in una piccola celebrazione in chiave comica dei colori del Palermo.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

Altre notizie

Screenshot 2026-03-23 172136

Palermo C5, Bonanno show: Atletico Monreale sconfitto 6-2

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo frosinone 0-0 (94) Palumbo cicchella

Serie B, quote promozione alla 32ª giornata: Venezia favorito, Frosinone outsider. Palermo sogna

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (76)

Serie B, spettatori alla 32ª giornata: Palermo domina, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (73)

Palermo-Avellino, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
WhatsApp Image 2026-03-23 at 15.15.22

Palermo, relax e famiglia: Peda si gode la sosta con la mamma

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Gattuso

Italia verso lo spareggio Mondiale, Gattuso avverte: «Niente alibi, serve leggerezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 140249

Volta: «Palermo protagonista, con Inzaghi tutto è possibile anche ai playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
gigi-buffon-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Italia, Buffon carica gli azzurri: «Ora è il momento del verdetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Chiesa

Italia, tegola Chiesa: fuori dai playoff, dentro Cambiaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 073305

Palermo, Joronen e Pohjanpalo tra Asia e nazionale: tappa a Hong Kong prima delle sfide con la Finlandia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 074247

Gazzetta dello Sport: “Italia, risolvi i tuoi rebus”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
palermo manchester city (153) pastore

Pastore: «Palermo nel cuore, con Inzaghi può salire. E io ad aprile torno»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-03-23T205529.507

Frosinone, Bracaglia: «Stiamo lottando per un obiettivo importante e continueremo a farlo fino in fondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
file1 - 2026-03-23T204325.934

Ficarra e Picone portano l’inno del Palermo a “Che tempo che fa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Bisoli (1)

Reggiana, Rubinacci in bilico: Bisoli pronto in caso di esonero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Screenshot 2026-03-23 172136

Palermo C5, Bonanno show: Atletico Monreale sconfitto 6-2

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
ambulanza-2

Palermo, tragedia al seggio: muore 57enne durante le operazioni di voto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026