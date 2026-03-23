Ficarra e Picone portano l’inno del Palermo a “Che tempo che fa”

Una simpatica scena a tinte rosanero ha colorato l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda ieri sul Nove, con protagonisti Ficarra & Picone insieme al conduttore Fabio Fazio.

Nel corso dell’intervista, tra ironia e riferimenti alla loro amata Palermo, Fazio ha ricordato l’inno del Palermo FC, scritto da Salvatore Ficarra con Lello Analfino. Da lì è nata una scenetta tanto semplice quanto esilarante: Ficarra ha iniziato a intonarlo dal vivo, per poi chiedere che venisse diffuso in tutto lo studio.





Quando la musica è partita, l’attore si è alzato in piedi portando la mano al petto, inscenando una divertente e “solenne” interpretazione dell’inno rosanero. Un momento leggero, carico di orgoglio e ironia, che ha fatto sorridere il pubblico in studio e a casa, trasformandosi in una piccola celebrazione in chiave comica dei colori del Palermo.

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