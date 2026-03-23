Frosinone, Bracaglia: «Stiamo lottando per un obiettivo importante e continueremo a farlo fino in fondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Il Frosinone conquista una vittoria preziosa sul campo del Sudtirol nella sfida giocata ieri, e al termine del match Gabriele Bracaglia ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando l’importanza del risultato in questa fase della stagione.

Il difensore giallazzurro ha evidenziato quanto i tre punti conquistati abbiano un valore ancora maggiore con l’avvicinarsi del finale di campionato: «Mancano sempre meno partite alla fine e ogni vittoria diventa sempre più importante. I punti sono sempre tre, ma il loro peso è quasi doppio. È fondamentale portare a casa risultati soprattutto su campi difficili come questo. Stiamo lottando per un obiettivo importante e continueremo a farlo fino in fondo».


Bracaglia ha poi parlato della competizione interna con il compagno Corrado, protagonista nelle scorse settimane: «La concorrenza ti fa crescere. Io sono contento per lui perché si merita tutto questo e anche di più. All’inizio è stato sfortunato per alcuni problemi fisici, lo abbiamo aspettato e lui è stato bravo a rimettersi al passo con noi. Ci ha aiutato a vincere e spero che continuerà a farlo anche nelle prossime partite».

Soffermandosi sulla partita, il difensore ha sottolineato la maturità acquisita dal gruppo: «Partite sporche ce ne sono e ce ne saranno sempre. La crescita che abbiamo fatto sta proprio qui: riuscire a portare a casa anche questo tipo di gare. All’inizio, essendo una squadra giovane, abbiamo lasciato per strada punti in modo troppo facile. Su questo siamo migliorati».

Dal punto di vista personale, Bracaglia ha espresso tutto il suo legame con la maglia del Frosinone: «Per me è una stagione bellissima. Indossare i colori della propria città è qualcosa di speciale e, in più, poter lottare per un obiettivo così importante è qualcosa di indescrivibile. Spero di poterlo raggiungere, anche se è ancora presto per dirlo, ma stiamo facendo di tutto per arrivarci».

Infine, un passaggio sulle condizioni fisiche e sull’importanza della sosta: «Sto recuperando e mi sento abbastanza bene. Sicuramente la sosta mi aiuterà a rimettermi completamente in forma e a riallinearmi con i compagni. L’importante è essere tornato in campo: giocare novanta minuti è sempre bello, soprattutto dopo un infortunio».

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