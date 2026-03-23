Baldini su Buffon e Gattuso: «Non ci sono persone migliori di loro per raggiungere la qualificazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
Baldini-Italia-U21-imago-interna

Dal raduno di Tirrenia, il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Silvio Baldini ha fatto il punto in vista delle sfide decisive contro Macedonia del Nord e Svezia, valide per le qualificazioni agli Europei 2027.

Il tecnico ha sottolineato la crescita del gruppo azzurro, evidenziando il contributo dei giovani già protagonisti in Serie A: «Giocatori come Lipani, Bartesaghi e Venturino hanno acquisito minutaggio in Serie A, mettendosi in mostra e dimostrando di poter stare nel calcio che conta. Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo: assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere spirito ed energia positiva».


Baldini ha poi ribadito l’importanza del percorso verso la Nazionale maggiore, mostrando grande fiducia anche nello staff azzurro: «Il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore. Ho sentito Gattuso e Buffon: sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che sanno di avere una grande responsabilità. Credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione».

Infine, una dichiarazione netta sul futuro dell’Italia: «Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale».

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