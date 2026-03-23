Irlanda del Nord, O’Neill verso l’Italia: «Sarà difficile ma dobbiamo crederci»

Alla vigilia della sfida contro l’Italia, in programma il 26 marzo a Bergamo, il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord Martin O’Neill ha caricato l’ambiente con parole di grande determinazione.

Il ct nordirlandese ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento mentale: «Dobbiamo crederci perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessuno». Un messaggio chiaro in vista di una gara che potrebbe avvicinare la sua nazionale a una storica qualificazione al Mondiale, traguardo che manca dal 1986.





Nonostante le assenze pesanti di Conor Bradley e Dan Ballard, O’Neill ha ribadito la fiducia nel gruppo: «Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere».

Infine, uno sguardo alla partita contro gli azzurri: «Sappiamo che sarà molto difficile, ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa. Non mi aspetto una partita con molti gol, dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni».