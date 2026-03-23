Reggiana, UFFICIALE: Rubinacci esonerato

La Reggiana ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Lorenzo Rubinacci, sollevato dall’incarico di guida tecnica della Prima Squadra.

Attraverso una nota, il club emiliano ha comunicato anche l’interruzione del rapporto con lo staff del tecnico: Massimo Lo Monaco, Simone Greco e Federico Soldano. Una decisione maturata dopo l’andamento della stagione in Serie B.





Nel comunicato, la società ha comunque voluto esprimere gratitudine per il lavoro svolto: “Il Club ringrazia Rubinacci e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati nel lavoro quotidiano in questa parte di stagione”.

La Reggiana ha infine augurato ai protagonisti coinvolti le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere.