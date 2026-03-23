Reggiana, Bisoli è il nuovo allenatore

La Reggiana ha annunciato il nuovo allenatore: sarà Pierpaolo Bisoli a guidare la Prima Squadra fino al termine della stagione.

Il tecnico emiliano ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza, obiettivo principale del club granata in questo finale di campionato.





Faranno parte dello staff il vice allenatore Giuseppe Angelini e il match analyst Davide Bisoli, che collaboreranno con il preparatore atletico Paolo Artico e l’allenatore dei portieri Raffaele Clemente.

La società ha accolto il nuovo tecnico con un messaggio ufficiale: «La Società porge a mister Bisoli un caloroso benvenuto in città», augurando a lui e al suo staff buon lavoro per il prosieguo della stagione.