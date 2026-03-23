Serie C Girone C: pari in rimonta per il Casarano a Catania. Benevento sconfitto dal Monopoli. La classifica aggiornata

Si muove la classifica di Serie C dopo le gare disputate ieri, con risultati importanti sia in zona alta che nelle posizioni di rincorsa. Pareggio combattuto tra Catania e Casarano, che chiudono sull’1-1. A sbloccare la gara è Buzzaniti al 53’, ma nel finale Ferrara trova l’83’ il gol del definitivo pareggio. Colpo di scena invece nel match tra Monopoli e Benevento, con i pugliesi che si impongono 2-1. Longo apre le marcature al 38’, il Benevento risponde allo scadere del primo tempo con Della Morte, ma è ancora Longo al 68’ a firmare la doppietta decisiva.

Risultati finali





Catania-Casarano 1-1

Monopoli-Benevento 2-1

Salernitana-Altamura 2-1 (in corso)

La classifica aggiornata

Benevento – 76

Catania – 65

Salernitana – 60

Cosenza – 59

Casertana – 56

Crotone – 52

Audace Cerignola – 51

Monopoli – 50

Casarano – 44

Potenza – 41

Altamura – 40

Atalanta U23 – 38

Cavese – 36

Latina – 35

Sorrento – 34

Picerno – 32

Giugliano – 31

Trapani – 27

Siracusa – 27

Foggia – 23