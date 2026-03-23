Serie C Girone C: pari in rimonta per il Casarano a Catania. Benevento sconfitto dal Monopoli. La classifica aggiornata
Si muove la classifica di Serie C dopo le gare disputate ieri, con risultati importanti sia in zona alta che nelle posizioni di rincorsa. Pareggio combattuto tra Catania e Casarano, che chiudono sull’1-1. A sbloccare la gara è Buzzaniti al 53’, ma nel finale Ferrara trova l’83’ il gol del definitivo pareggio. Colpo di scena invece nel match tra Monopoli e Benevento, con i pugliesi che si impongono 2-1. Longo apre le marcature al 38’, il Benevento risponde allo scadere del primo tempo con Della Morte, ma è ancora Longo al 68’ a firmare la doppietta decisiva.
Risultati finali
Catania-Casarano 1-1
Monopoli-Benevento 2-1
Salernitana-Altamura 2-1 (in corso)
La classifica aggiornata
- Benevento – 76
- Catania – 65
- Salernitana – 60
- Cosenza – 59
- Casertana – 56
- Crotone – 52
- Audace Cerignola – 51
- Monopoli – 50
- Casarano – 44
- Potenza – 41
- Altamura – 40
- Atalanta U23 – 38
- Cavese – 36
- Latina – 35
- Sorrento – 34
- Picerno – 32
- Giugliano – 31
- Trapani – 27
- Siracusa – 27
- Foggia – 23