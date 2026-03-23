Serie C Girone C: pari in rimonta per il Casarano a Catania. Benevento sconfitto dal Monopoli. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
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Si muove la classifica di Serie C dopo le gare disputate ieri, con risultati importanti sia in zona alta che nelle posizioni di rincorsa. Pareggio combattuto tra Catania e Casarano, che chiudono sull’1-1. A sbloccare la gara è Buzzaniti al 53’, ma nel finale Ferrara trova l’83’ il gol del definitivo pareggio. Colpo di scena invece nel match tra Monopoli e Benevento, con i pugliesi che si impongono 2-1. Longo apre le marcature al 38’, il Benevento risponde allo scadere del primo tempo con Della Morte, ma è ancora Longo al 68’ a firmare la doppietta decisiva.

Risultati finali 


Catania-Casarano 1-1
Monopoli-Benevento 2-1
Salernitana-Altamura 2-1 (in corso)

La classifica aggiornata

  • Benevento – 76
  • Catania – 65
  • Salernitana – 60
  • Cosenza – 59
  • Casertana – 56
  • Crotone – 52
  • Audace Cerignola – 51
  • Monopoli – 50
  • Casarano – 44
  • Potenza – 41
  • Altamura – 40
  • Atalanta U23 – 38
  • Cavese – 36
  • Latina – 35
  • Sorrento – 34
  • Picerno – 32
  • Giugliano – 31
  • Trapani – 27
  • Siracusa – 27
  • Foggia – 23

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