Corriere della Sera: “Due giovani vite spezzate: il calcio piange Ismael e Mattia”

Due tragedie, due storie diverse unite da un unico filo: la passione per il calcio e un futuro interrotto troppo presto. Come raccontano Alberto Giulini e Valeria Costantini sul Corriere della Sera, i giorni di Pasqua si sono trasformati in un incubo per due famiglie italiane, colpite da perdite devastanti.

Alberto Giulini, sul Corriere della Sera, ricostruisce la tragedia che ha colpito il piccolo Ismael Pistis, 8 anni, giovane calciatore del Torino. Il bambino ha perso la vita in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza, mentre viaggiava in moto con il padre. Un impatto violento, fatale, che non gli ha lasciato scampo.





Secondo Alberto Giulini del Corriere della Sera, Ismael era molto più di un semplice bambino: era un piccolo sognatore, innamorato del Toro, già parte dell’Under 8 granata. Il club ha voluto ricordarlo con parole cariche di dolore, sottolineando la sua educazione, il sorriso e la capacità di trasmettere gioia dentro e fuori dal campo.

Il Corriere della Sera, attraverso Alberto Giulini, racconta anche il legame profondo tra Ismael e il Torino: una passione che andava oltre il campo, tanto da trasformare la sua cameretta in un angolo della Curva Maratona. Un simbolo di amore puro per il calcio, spezzato troppo presto.

IL DOLORE DI ROMA

Accanto a questa tragedia, il Corriere della Sera riporta, con la firma di Valeria Costantini, anche la storia di Mattia Rizzetti, 16 anni, giovane calciatore della Roma City Fc. Il ragazzo è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nel quartiere Casal Monastero.

Valeria Costantini, sul Corriere della Sera, racconta il dolore del padre Sergio: «Volevo solo stringerlo… poi in ospedale ci ha lasciato». Una testimonianza che restituisce tutta la drammaticità di quei momenti e il vuoto lasciato da una perdita improvvisa.

Secondo Valeria Costantini del Corriere della Sera, Mattia era una promessa del calcio giovanile romano, un centravanti che viveva per il pallone e per la Roma, passione condivisa con il padre. Una vita spezzata a pochi metri da casa, in una notte che doveva essere come tante altre.

UNA COMUNITÀ IN LUTTO

Il Corriere della Sera, con i racconti di Alberto Giulini e Valeria Costantini, evidenzia come entrambe le tragedie abbiano colpito profondamente le rispettive comunità. A Torino, il mondo granata si è stretto attorno alla famiglia Pistis; a Roma, centinaia di persone si sono riunite nel luogo dell’incidente per ricordare Mattia.

Come sottolinea il Corriere della Sera, le due storie raccontano lo stesso dolore: quello di famiglie distrutte e di sogni interrotti. Ismael e Mattia erano uniti dalla stessa passione, il calcio, vissuto con leggerezza e entusiasmo.

Alberto Giulini e Valeria Costantini, sul Corriere della Sera, consegnano così il ritratto di due giovani vite spezzate, ricordate non solo per il talento ma per il sorriso, l’umanità e l’amore per lo sport.