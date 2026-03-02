Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout a +7

Grande successo del Palermo Futsal Club che vince tra le mura amiche contro il Giudecca per 5-2 e porta a tre i risultati utili consecutivi. Successo fondamentale per la squadra di mister Gentile, che si aggiica una delle “finali” di questo campionato contro una diretta concorrente. Ad andare in rete Lucchese (doppietta), Sujon, Gennaro (doppietta).

Primo tempo





La prima frazione si apre con gli ospiti molto bravi a schiacciare i rosanero. Serrano mette a dura prova la difesa con diversi tiri, ribattuti da Chinnici e compagni. Con il passare dei minuti i rosanero crescono d’intensità e si affacciano dalle parti di Piacentino. Chinnici sfiora la rete con il solito mancino tagliente, ma niente da fare. La prima frazione si chiude con la parata di Morrione su Tuzzolino.

Secondo tempo

Mister Gentile tocca le corde giuste e la partita si sblocca con il solito Lucchese. Il gioiellino rosanero, classe 2004, batte Piacentino in uscita dopo l’assist di Chinnici. Il Palermo gioca bene ma non trova il raddoppio, ed ecco che esce fuori la squadra trapanese. Serrano, in 30 secondi, ribalta tutto approfittando di due errori di Lucchese e Nicchia. Il Giudecca è adesso in controllo: si gioca con il quinto di movimento, con i rosa costretti a inseguire e ad alzare la pressione. Gli ospiti provano a calare il tris ma Morrione tiene in piedi i suoi.

Nel momento più difficile, Sujon si inventa la giocata del pareggio: mancino velenoso, imprendibile per Piacentino. Una doppia ammonizione di Lucchese costringe il Giudecca all’inferiorità numerica. Il Palermo ne approfitta e con l’asse Chinnici-Lucchese trova il tris firmato da Gennaro, ben appostato sul secondo palo. Il Giudecca è in confusione e Sanzo regala a Gennaro il pallone del poker da centrocampo. Nel finale Lucchese, anche lui da centrocampo, mette il sigillo per il 5-2 finale che regala la vittoria al Palermo Futsal Club. Rosanero adesso lontani sette punti dalla zona playout.

Prossimo appuntamento

Si torna in campo sabato 7 marzo alle ore 17:00 contro la capolista Akragas. Sfida difficile per i ragazzi di mister Gentile, che cercheranno di vendere cara la pelle.

U19

Torna al successo anche l’U19 guidata da Sujon e Lopes: vittoria per 4-1 contro la Merlo, con tripletta di Meli e gol di Natoli. Prossimo appuntamento mercoledì 4 marzo alle ore 18:30 contro la Virtus Calcio.