Palermo, domani parla Inzaghi
Il Palermo comunica che martedì 3 marzo alle ore 18.20, allo stadio “Renzo Barbera”, l’allenatore Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa.
Il tecnico rosanero presenterà la sfida contro il Mantova, in programma mercoledì sera alle ore 20.00, gara valida per la 28ª giornata di Serie B.
Un appuntamento importante per fare il punto dopo la sconfitta di Pescara e analizzare il momento della squadra in vista del turno infrasettimanale davanti al pubblico del Barbera.