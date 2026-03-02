Serie B, Giudice Sportivo: ammende a Catanzaro, Venezia e Sampdoria. Due squalificati tra i calciatori

La Lega B ha pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 118 del 2 marzo 2026, con le decisioni del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia dopo le gare dell’ottava giornata di ritorno di Serie BKT (27-28 febbraio e 1 marzo). Diverse le sanzioni tra ammende alle società, squalifiche e ammonizioni.

Ammende alle società: colpite Catanzaro, Venezia e Sampdoria

Nessun provvedimento sanzionatorio, salvo specifiche, per Bari, Mantova, Modena, Padova, Pescara, Sampdoria, Spezia e Südtirol per l’utilizzo di materiale pirotecnico nei rispettivi settori (petardi, fumogeni e bengala), considerate le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.


Sanzioni economiche invece per:

  • Catanzaro:

    • € 4.000 per lancio di numerosi oggetti di plastica nel recinto di gioco.

    • € 2.000 per ritardo di circa due minuti nell’inizio della gara (responsabilità oggettiva).

  • Venezia:

    • € 3.000 per lancio di bicchieri di carta nel recinto di gioco; uno ha colpito uno steward senza conseguenze.

  • Sampdoria:

    • € 2.000 per lancio di palle di carta sul terreno e nel recinto di gioco.

Calciatori squalificati

Due i giocatori fermati per un turno:

  • Natan Girma (Reggiana) – quinta ammonizione.

  • Luca Palmiero (Avellino) – quinta ammonizione.

Diffide e ammonizioni: l’elenco completo

Tra i giocatori diffidati (quarta sanzione):

  • Michele Besaggio (Avellino)

  • Filippo Bandinelli (Spezia)

  • Giorgio Cittadini (Frosinone)

  • Rachid Kouda (Mantova)

  • Matteo Luigi Brunori (Sampdoria)

  • Pietro Iemmello (Catanzaro)

  • Andrea Meroni (Mantova)

Ammonizioni pesanti anche per:

  • Liam Henderson (Sampdoria, dodicesima)

  • Enrique Perez Munoz (Venezia, settima)

  • Omar Correia (Juve Stabia, sesta)

  • Salvatore Esposito (Sampdoria, sesta)

  • Ales Mateju (Spezia, sesta)

  • Anthony Oyono (Frosinone, sesta)

  • Lorenco Simic (Avellino, sesta)

Terza sanzione per Artioli (Bari), Brugman (Pescara), Cuni (Bari), Mensah (Mantova), Peda (Palermo), Pessina (Monza), Ranocchia (Palermo).

Seconda sanzione per Bellemo (Spezia), Bordon (Südtirol), Buonaiuto (Padova), Casas Marin (Venezia), Fiori (Frosinone), Massolin e Nador (Modena), Jeremy Oyono (Frosinone), Belloni e Hasa (Carrarese), Bertagnoli (Reggiana), Di Nardo (Pescara), Fortin (Padova), Vignali (Spezia).

Prima sanzione per Cerri (Cesena), Palma (Sampdoria), Traoré (Bari), Vanzelli Lusuardi (Reggiana), Acampora (Pescara), Bellomo (Bari).

Segnalata anche la tredicesima ammonizione per Illanes Minucci (Carrarese) e la sesta per Bettella (Pescara).

Allenatori e staff: stop per Padovano e Ferrini

Tra i tecnici:

  • Giuseppe Padovano (Carrarese): una giornata di squalifica per proteste plateali.

  • Andrea Sottil (Modena): ammonizione con diffida.

Tra i preparatori atletici:

  • Franco Ferrini (Sampdoria): una giornata di squalifica per proteste veementi.

Due giornate a Falcone

Provvedimento più pesante per Luigi Falcone (Catanzaro): due giornate di squalifica e ammenda di € 2.000 per aver colpito con un calcio al polpaccio un calciatore avversario nel tunnel al termine del primo tempo

