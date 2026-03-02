Pescara-Palermo, il fair play di Joronen diventa virale: il messaggio social del club biancazzurro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 142826

Non solo campo e risultato. Dopo l’episodio di fair play al 61’ di Pescara-Palermo, il club abruzzese ha voluto sottolineare pubblicamente il gesto del portiere rosanero Jesse Joronen con un post ufficiale sui propri canali social.

Nel momento del dubbio sul calcio d’angolo, l’arbitro Fabio Maresca si è fermato chiedendo chiarimenti al numero uno del Palermo. Joronen ha confermato il tocco e quindi il corner a favore del Pescara, ricevendo subito la stretta di mano del direttore di gara e gli applausi del pubblico.


Poco dopo è arrivato anche il riconoscimento del club biancazzurro, che ha scritto:

«Ieri al 61° minuto di Pescara–Palermo abbiamo visto qualcosa che va oltre il risultato.
L’arbitro Fabio Maresca nel dubbio su un corner per il Pescara, sceglie la strada meno scontata: si ferma. Non decide d’istinto, non impone la sua autorità. Si avvicina al portiere del Palermo e gli chiede cosa sia successo.

Il portiere Jesse Joronen conferma il corner contro la sua squadra. E in quell’istante arriva un’altra immagine potente: la stretta di mano dell’arbitro.

Sugli spalti c’erano tantissimi bambini. E davanti ai loro occhi è andata in scena una lezione che vale più di mille gol: rispetto, correttezza, sportività.

Poi il capitano Lorenzo Insigne va a ringraziare Joronen per quel bellissimo gesto. Con lui, tutta la Pescara sportiva da applaudire.

Questo è il calcio che ci piace».

Il post, accompagnato dagli hashtag #FairPlay #Rispetto #CalcioVero #Pescara #Palermo, ha raccolto numerosi commenti e condivisioni, trasformando un episodio di campo in un messaggio di sportività che ha fatto il giro del web.

 

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
inzaghi conferenza (3)

Palermo, domani parla Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, riprendono gli allenamenti in vista del Mantova: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Trimboli_DB1_3380-e1715004893700

Mantova, Trimboli: «Rispettiamo il Palermo ma non partiamo sconfitti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (27)

Serie B, corsa alla A: il Venezia resta favorito, seguono Monza, Frosinone e Palermo. Le quote dei bookmakers

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Giovanni-Ayroldi-Conosciamo-gli-arbitri-CAN-Roba-da-Arbitri

Serie B, Palermo-Mantova affidata ad Ayroldi: le designazioni arbitrali della 28ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Entella 3-0 (29) tifosi esultanza

Palermo-Mantova, meteo sereno al Barbera: condizioni ideali per il match delle 20

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Entella 3-0 (107) le douaron pierozzi

Palermo-Mantova, al Barbera vietato sbagliare: rosanero nettamente favoriti secondo i bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 075749

Il Messaggero: “Palermo ribaltato. Con Insigne è qui la festa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
3b2c0d2a-7d77-43b4-8a91-81a4319bcd93

Tuttosport: “Pescara-Palermo 2-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071030

Tuttosport: “Palermo a picco”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Screenshot 2026-03-02 071020

Gazzetta dello Sport: “Insigne illumina con la sua classe. Le pagelle di Pescara-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti avverte: «Spezia arrabbiato, serve coraggio con la palla»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Stroppa presente Venezia-Avellino: «I numeri oggi non contano niente. Conta il 9 maggio»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
390770cd-1c9c-41b7-a317-d8764682ef9e

Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout a +7

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
inzaghi conferenza (3)

Palermo, domani parla Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026