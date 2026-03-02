Pescara-Palermo, il fair play di Joronen diventa virale: il messaggio social del club biancazzurro

Non solo campo e risultato. Dopo l’episodio di fair play al 61’ di Pescara-Palermo, il club abruzzese ha voluto sottolineare pubblicamente il gesto del portiere rosanero Jesse Joronen con un post ufficiale sui propri canali social.

Nel momento del dubbio sul calcio d’angolo, l’arbitro Fabio Maresca si è fermato chiedendo chiarimenti al numero uno del Palermo. Joronen ha confermato il tocco e quindi il corner a favore del Pescara, ricevendo subito la stretta di mano del direttore di gara e gli applausi del pubblico.





Poco dopo è arrivato anche il riconoscimento del club biancazzurro, che ha scritto:

«Ieri al 61° minuto di Pescara–Palermo abbiamo visto qualcosa che va oltre il risultato.

L’arbitro Fabio Maresca nel dubbio su un corner per il Pescara, sceglie la strada meno scontata: si ferma. Non decide d’istinto, non impone la sua autorità. Si avvicina al portiere del Palermo e gli chiede cosa sia successo.

Il portiere Jesse Joronen conferma il corner contro la sua squadra. E in quell’istante arriva un’altra immagine potente: la stretta di mano dell’arbitro.

Sugli spalti c’erano tantissimi bambini. E davanti ai loro occhi è andata in scena una lezione che vale più di mille gol: rispetto, correttezza, sportività.

Poi il capitano Lorenzo Insigne va a ringraziare Joronen per quel bellissimo gesto. Con lui, tutta la Pescara sportiva da applaudire.

Questo è il calcio che ci piace».

Il post, accompagnato dagli hashtag #FairPlay #Rispetto #CalcioVero #Pescara #Palermo, ha raccolto numerosi commenti e condivisioni, trasformando un episodio di campo in un messaggio di sportività che ha fatto il giro del web.