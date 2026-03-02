Athletic Club Palermo, Viareggio Cup: esordio allo stadio dei Pini
Inizierà nella suggestiva cornice dello stadio dei Pini “Torquato Bresciani” l’avventura dell’Athletic Club Palermo alla Viareggio Cup. Ufficializzato il calendario del prestigioso torneo giovanile, la formazione juniores nerorosa guidata da mister Pippo D’Angelo debutterà martedì 10 marzo alle ore 14.30 contro gli ivoriani dell’Academy Potey Keahson.
Un palcoscenico importante per l’esordio: l’impianto di Viareggio, riaperto lo scorso settembre dopo i lavori di ristrutturazione, farà da teatro alla prima uscita dei palermitani nella competizione.
Il cammino nel girone proseguirà giovedì 12 marzo, sempre alle 14.30, quando l’Athletic affronterà i nigeriani della Futurepro Soccer al campo sportivo “La Pruniccia” di Strettoia. La prima fase si chiuderà sabato 14 marzo con la sfida alla Rappresentativa Serie D, in programma al campo sportivo “Berni” di Badesse.
Accederanno agli ottavi di finale le prime due classificate di ciascun girone più le due migliori terze, formula che lascia margini ma impone continuità fin dalla gara d’esordio.
Il calendario dell’Athletic Club Palermo
Martedì 10 marzo, ore 14.30
Athletic Club Palermo – Academy Potey Keahson
(Stadio dei Pini “Torquato Bresciani” – Viareggio)
Giovedì 12 marzo, ore 14.30
Futurepro Soccer – Athletic Club Palermo
(Campo sportivo “La Pruniccia” – Strettoia)
Sabato 14 marzo, ore 14.30
Rappresentativa Serie D – Athletic Club Palermo
(Campo sportivo “Berni” – Badesse)
Per la società nerorosa si tratta di un appuntamento storico, occasione per misurarsi su un palcoscenico internazionale e mettere in vetrina il proprio settore giovanile in uno dei tornei più prestigiosi del panorama mondiale.