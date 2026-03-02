Palermo, riprendono gli allenamenti in vista del Mantova: il report
Dopo la sconfitta di ieri in casa del Pescara, sono ripresi stamattina gli allenamenti del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista del match casalingo di mercoledì contro il Mantova.
Seduta di recupero per i giocatori impiegati ieri nella gara contro gli adriatici. Mentre, dopo una fase di riscaldamento, il resto del gruppo, ha effettuato una partitella a ranghi ridotti 5 contro 5, alternate a un lavoro aerobico.
Subito focus sul prossimo match quindi per i rosanero, vogliosi di riscattare l’amara sconfitta contro gli adriatici e continuare la corsa verso l’obiettivo Serie A.