Mantova, Trimboli: «Rispettiamo il Palermo ma non partiamo sconfitti»

In seguito al pareggio di ieri tra Mantova e Carrarese, il centrocampista del Mantova, Simone Trimboli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul prossimo match contro il Palermo, motivando la squadra in vista dell’importante trasferta.

«Sicuramente rispettiamo il Palermo, come tutte le altre squadre, ma non facciamo grandi differenze – ha dichiarato -. Loro hanno perso contro il Pescara e questo dimostra che, con l’atteggiamento giusto e la voglia, si possono ottenere risultati anche contro squadre forti»





Trimboli suona poi la carica, approcciando la sfida contro i rosanero con fiducia: «Non dobbiamo partire sconfitti: si parte sempre dallo 0-0 e dobbiamo giocarci le nostre carte»