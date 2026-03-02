Serie B, corsa alla A: il Venezia resta favorito, seguono Monza, Frosinone e Palermo. Le quote dei bookmakers
Nonostante il pareggio maturato sabato contro il Sudtirol, con conseguente aggancio in testa alla classifica da parte del Monza, il Venezia resta la principale candidata alla promozione in Serie A secondo i bookmakers. Salgono le quote del Palermo dopo la brutta battuta d’arresto di ieri in casa del Pescara.
Secondo le lavagne, il Venezia resta la principale candidata alla promozione, quotata a 2.00: un margine netto rispetto alle inseguitrici. Alle sue spalle il Monza (2.25) e il Frosinone (6.5), con il Palermo subito dietro a (7.5). I bookmakers vedono dunque come principali favorite le due squadre di testa, con le inseguitrice sempre più staccate.