Serie B, Palermo-Mantova affidata ad Ayroldi: le designazioni arbitrali della 28ª giornata
Come comunicato dalla Lega Serie B, sarà Giovanni Ayroldi ad arbitrare il match valevole per la 28a giornata del campionato cadetto tra Palermo e Mantova. I rosanero cercheranno di riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta di ieri contro il Pescara, mentre i biancorossi vanno alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.
A completare la squadra arbitrale saranno Fontemurato e Zanellati come assistenti, Iannello IV ufficiale, con Nasca al VAR e Del Giovane AVAR. Una designazione di esperienza per una gara dai risvolti tutt’altro che scontati.
Il programma completo e gli arbitri designati
Martedì 3 marzo
PADOVA – SPEZIA (h. 19.00)
Arbitro: PERRI
Assistenti: TRINCHIERI – LUCIANI
IV ufficiale: MIRABELLA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
CESENA – MONZA (h. 20.00)
Arbitro: BONACINA
Assistenti: SCATRAGLI – MORO
IV ufficiale: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
REGGIANA – SUDTIROL
Arbitro: ZANOTTI
Assistenti: CORTESE – ZEZZA
IV ufficiale: PERENZONI
VAR: SERRA
AVAR: VOLPI
VENEZIA – AVELLINO
Arbitro: MUCERA
Assistenti: CEOLIN – MONACO
IV ufficiale: UBALDI
VAR: GHERSINI
AVAR: MONALDI
VIRTUS ENTELLA – MODENA
Arbitro: TREMOLADA
Assistenti: DI GIACINTO – LAGHEZZA
IV ufficiale: CREZZINI
VAR: GIUA
AVAR: GUALTIERI
CARRARESE – CATANZARO
Arbitro: DIONISI
Assistenti: CAPALDO – SANTAROSSA
IV ufficiale: DINI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
BARI – EMPOLI
Arbitro: FERRIERI CAPUTI
Assistenti: SCARPA – PISTARELLI
IV ufficiale: SILVESTRI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI VUOLO
FROSINONE – PESCARA
Arbitro: DI MARCO
Assistenti: GALIMBERTI – RINALDI
IV ufficiale: ALLEGRETTA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO
JUVE STABIA – SAMPDORIA
Arbitro: COLLU
Assistenti: MASTRODONATO – EMMANUELE
IV ufficiale: CALZAVARA
VAR: PATERNA
AVAR: RUTELLA
PALERMO – MANTOVA
Arbitro: AYROLDI
Assistenti: FONTEMURATO – ZANELLATI
IV ufficiale: IANNELLO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE