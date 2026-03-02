Serie B, Palermo-Mantova affidata ad Ayroldi: le designazioni arbitrali della 28ª giornata

Come comunicato dalla Lega Serie B, sarà Giovanni Ayroldi ad arbitrare il match valevole per la 28a giornata del campionato cadetto tra Palermo e Mantova. I rosanero cercheranno di riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo la sconfitta di ieri contro il Pescara, mentre i biancorossi vanno alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.

A completare la squadra arbitrale saranno Fontemurato e Zanellati come assistenti, Iannello IV ufficiale, con Nasca al VAR e Del Giovane AVAR. Una designazione di esperienza per una gara dai risvolti tutt’altro che scontati.





Il programma completo e gli arbitri designati

Martedì 3 marzo

PADOVA – SPEZIA (h. 19.00)

Arbitro: PERRI

Assistenti: TRINCHIERI – LUCIANI

IV ufficiale: MIRABELLA

VAR: CAMPLONE

AVAR: PRONTERA

CESENA – MONZA (h. 20.00)

Arbitro: BONACINA

Assistenti: SCATRAGLI – MORO

IV ufficiale: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: BARONI

REGGIANA – SUDTIROL

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: CORTESE – ZEZZA

IV ufficiale: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: VOLPI

VENEZIA – AVELLINO

Arbitro: MUCERA

Assistenti: CEOLIN – MONACO

IV ufficiale: UBALDI

VAR: GHERSINI

AVAR: MONALDI

VIRTUS ENTELLA – MODENA

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: DI GIACINTO – LAGHEZZA

IV ufficiale: CREZZINI

VAR: GIUA

AVAR: GUALTIERI

CARRARESE – CATANZARO

Arbitro: DIONISI

Assistenti: CAPALDO – SANTAROSSA

IV ufficiale: DINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO

BARI – EMPOLI

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

Assistenti: SCARPA – PISTARELLI

IV ufficiale: SILVESTRI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

FROSINONE – PESCARA

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: GALIMBERTI – RINALDI

IV ufficiale: ALLEGRETTA

VAR: MAGGIONI

AVAR: SANTORO

JUVE STABIA – SAMPDORIA

Arbitro: COLLU

Assistenti: MASTRODONATO – EMMANUELE

IV ufficiale: CALZAVARA

VAR: PATERNA

AVAR: RUTELLA

PALERMO – MANTOVA

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: FONTEMURATO – ZANELLATI

IV ufficiale: IANNELLO

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE