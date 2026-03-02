Tensioni in Medio Oriente, in Qatar sospese le competizioni: rischia di saltare la finalissima

A causa delle tensioni geopolitiche in medio oriente, con un comunicato ufficiale la federazione del Qatar ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato di tutti i tornei e competizioni calcistiche.

Rischia dunque di saltare anche la finalissima tra Spagna e Argentina, in programma per il 27 marzo e che avrebbe visto sfidarsi Lionel Messi e Lamine Yamal. La decisione finale sul rinvio del match spetta però a UEFA e CONMEBOL L’intera regione è in stato di massima allerta da sabato, con ripercussioni dirette sul mondo dello sport.





Questo il comunicato della federazione:

“La Qatar Football Association annuncia la sospensione di tutte le competizioni e partite, a partire da oggi e fino a nuovo avviso. Le nuove date saranno comunicate tramite i canali ufficiali”