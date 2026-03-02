Tensioni in Medio Oriente, in Qatar sospese le competizioni: rischia di saltare la finalissima

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
L'Argentina in trionfo ai Mondiali 2022 in Qatar

L'Argentina in trionfo ai Mondiali 2022 in Qatar (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

A causa delle tensioni geopolitiche in medio oriente, con un comunicato ufficiale la federazione del Qatar ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato di tutti i tornei e competizioni calcistiche.

Rischia dunque di saltare anche la finalissima tra Spagna e Argentina, in programma per il 27 marzo e che avrebbe visto sfidarsi Lionel Messi e Lamine Yamal. La decisione finale sul rinvio del match spetta però a UEFA e CONMEBOL  L’intera regione è in stato di massima allerta da sabato, con ripercussioni dirette sul mondo dello sport.


Questo il comunicato della federazione:

“La Qatar Football Association annuncia la sospensione di tutte le competizioni e partite, a partire da oggi e fino a nuovo avviso. Le nuove date saranno comunicate tramite i canali ufficiali”

 

