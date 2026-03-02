Palermo-Mantova, già 21.562 cuori rosanero al Barbera
Sale l’entusiasmo in vista di Palermo-Mantova, in programma mercoledì alle ore 20.00 al “Renzo Barbera”.
Il club rosanero, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che sono già 21.562 i tifosi pronti a sostenere la squadra di Filippo Inzaghi nel match valido per la 28ª giornata di Serie B.
Un dato significativo a due giorni dalla sfida, segnale chiaro di una piazza che vuole spingere la squadra dopo il passo falso di Pescara. Il Barbera si prepara dunque a offrire una cornice importante per un turno infrasettimanale che può pesare nella corsa ai vertici della classifica.
Il messaggio del club è chiaro: «Ci vediamo mercoledì al Barbera!». La prevendita prosegue online e nei punti autorizzati, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il dato nelle prossime ore.
Mercoledì sera, oltre alla posta in palio, ci sarà un altro protagonista: il pubblico rosanero.