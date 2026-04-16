Verso Palermo-Cesena, domani Inzaghi in conferenza

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
PALERMO MANTOVA INZAGHI

Vigilia di Palermo-Cesena e parola al tecnico. Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa venerdì 17 aprile alle ore 17:10 allo stadio “Renzo Barbera”, per presentare la sfida contro i romagnoli.

Un appuntamento atteso, in cui l’allenatore rosanero analizzerà il momento della squadra e le insidie di una gara fondamentale nella corsa alla promozione. Il Palermo arriva infatti a questo match con l’obiettivo di ottenere i tre punti per restare agganciato alle zone alte della classifica.


Contro il Cesena servirà una prestazione solida e concreta, in un clima che si preannuncia caldo anche sugli spalti, con il Barbera pronto a spingere la squadra in uno snodo decisivo della stagione.

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