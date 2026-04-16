Palermo-Cesena, cresce l’attesa: superata quota 27 mila spettatori al Barbera
Sale l’entusiasmo in vista di Palermo-Cesena. Il club rosanero, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che è stata superata quota 27.146 spettatori per la sfida in programma al “Renzo Barbera”.
Un dato che conferma il grande coinvolgimento del pubblico palermitano in un momento cruciale della stagione. La gara contro il Cesena rappresenta infatti uno snodo decisivo nella corsa del Palermo, chiamato a ottenere un risultato pieno per continuare a inseguire il sogno della promozione diretta.
La risposta dei tifosi è stata immediata: a pochi giorni dal match, lo stadio si avvicina sempre più al colpo d’occhio delle grandi occasioni. L’obiettivo resta quello di superare quota 30 mila presenze, soglia che renderebbe il Barbera un vero e proprio fattore determinante.
Il clima è quello delle sfide che contano, con la squadra di Inzaghi pronta a contare su una spinta importante dagli spalti per affrontare il Cesena in una gara che può indirizzare il finale di stagione.