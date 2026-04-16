Biglietti Juventus-Palermo: tutte le info

Il Palermo si prepara a vivere un’estate dal respiro internazionale, con una tournée in Australia che rappresenterà uno dei momenti chiave della preparazione precampionato. Il punto più atteso sarà la sfida di lusso contro la Juventus, in programma l’11 agosto all’Optus Stadium di Burswood, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00 locali (12:00 in Italia).

Un appuntamento che si preannuncia spettacolare, non solo per il valore tecnico del confronto, ma anche per la cornice di pubblico attesa, favorita dalla forte presenza della comunità italiana sul territorio australiano. Per i rosanero sarà un test di altissimo livello in vista della nuova stagione, ma anche un’occasione strategica per rafforzare la visibilità del club su scala globale.





Grande attenzione anche sul fronte biglietti, già disponibili attraverso il circuito ufficiale Ticketmaster Australia. I tifosi possono scegliere tra diverse soluzioni: dal singolo ingresso per assistere alla gara tra Palermo e Juventus, fino ai pacchetti combinati che includono anche il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma l’8 agosto.

I prezzi partono da circa 49,89 dollari australiani (poco più di 30 euro) per i settori più accessibili, come l’“Alcohol Free Area”. Le tariffe salgono progressivamente in base alla posizione nello stadio e ai servizi inclusi, con i posti più esclusivi e i bundle che possono superare i 200 dollari australiani. Al momento risultano disponibili solo alcuni settori dell’impianto, ma non è escluso che nuove disponibilità vengano rilasciate nelle prossime settimane, vista l’elevata richiesta attesa.

Una sfida che unisce preparazione, spettacolo e ambizione internazionale: il Palermo è pronto a portare i propri colori fino in Australia, davanti a un pubblico che si annuncia delle grandi occasioni.