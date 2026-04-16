Palermo, lavoro sulla costruzione e calci piazzati: Inzaghi prepara la sfida con il Cesena
Allenamento mattutino per il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato nella preparazione della prossima sfida di campionato.
La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione dedicata alla costruzione del gioco, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra dal basso.
Successivamente, i rosanero hanno lavorato sulla tattica offensiva, concentrandosi sui movimenti e sulle soluzioni negli ultimi metri. A chiudere l’allenamento, un focus specifico sui calci piazzati a favore, elemento che può rivelarsi decisivo nelle fasi cruciali della stagione.