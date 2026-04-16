Palermo, lavoro sulla costruzione e calci piazzati: Inzaghi prepara la sfida con il Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (84) campi allenamento

Allenamento mattutino per il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato nella preparazione della prossima sfida di campionato.

La seduta si è aperta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione dedicata alla costruzione del gioco, con particolare attenzione allo sviluppo della manovra dal basso.


Successivamente, i rosanero hanno lavorato sulla tattica offensiva, concentrandosi sui movimenti e sulle soluzioni negli ultimi metri. A chiudere l’allenamento, un focus specifico sui calci piazzati a favore, elemento che può rivelarsi decisivo nelle fasi cruciali della stagione.

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