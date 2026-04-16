Tragedia in Austria: morto Alexander Manninger, ex portiere di Juventus e Arsenal

Grave lutto nel mondo del calcio. Alexander Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e di club come Juventus, Arsenal e Fiorentina, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto in Austria.

Secondo quanto riportano diversi media locali austriaci, la polizia ha confermato il decesso dell’ex estremo difensore, rimasto coinvolto in un incidente tra la sua auto e un treno. L’impatto è avvenuto presso un passaggio a livello non sorvegliato nel comune di Nußdorf am Haunsberg.





Stando alle prime ricostruzioni, l’auto di Manninger sarebbe stata colpita e trascinata da un convoglio ferroviario locale. Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Manninger aveva concluso la propria carriera nel 2017, dopo l’ultima esperienza al Liverpool. Nel corso degli anni aveva vestito le maglie di importanti club europei, tra cui Juventus, Fiorentina, Arsenal e Augsburg, costruendosi una carriera di alto livello tra campionati e competizioni internazionali.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo del calcio, lasciando sgomenti tifosi e addetti ai lavori per la scomparsa improvvisa di un protagonista del calcio europeo degli ultimi decenni.