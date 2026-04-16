Manninger, tragedia al passaggio a livello: le immagini dell’incidente choc

Emergono immagini drammatiche dell’incidente costato la vita ad Alexander Manninger, ex portiere di Juventus, Arsenal e Fiorentina. Scatti che raccontano con crudezza la violenza dell’impatto avvenuto in Austria, in un passaggio a livello privo di barriere.

Come si vede dalle foto diffuse, l’auto dell’ex estremo difensore è stata completamente devastata dopo essere stata colpita e trascinata da un treno locale. La vettura, accartocciata sui binari, presenta danni gravissimi su tutta la fiancata e nella parte anteriore, segno di un impatto estremamente violento.





Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con polizia e vigili del fuoco impegnati nelle operazioni tra i binari. Le immagini mostrano gli agenti al lavoro accanto al veicolo distrutto, mentre l’area è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi.

L’incidente è avvenuto nel comune di Nußdorf am Haunsberg, dove, secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Manninger sarebbe stata investita da un convoglio ferroviario presso un attraversamento non sorvegliato. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire la dinamica esatta.

Una tragedia che ha scosso il mondo del calcio, con la scomparsa improvvisa di un protagonista che aveva lasciato il segno in diversi club europei. Le immagini dell’incidente rendono ancora più evidente la drammaticità di quanto accaduto.