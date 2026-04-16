Giornale di Sicilia: “Palermo, sparito Gomes: da titolare intoccabile a riserva di lusso”

Un’assenza che pesa e fa rumore. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in casa Palermo è diventato un caso il momento di Claudio Gomes, sempre più ai margini nelle scelte di Inzaghi. Salvatore Orifici, sulle colonne del Giornale di Sicilia, evidenzia come il centrocampista francese sia praticamente scomparso dalle rotazioni, con numeri che certificano un netto ridimensionamento.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i sei minuti giocati nelle ultime cinque partite rappresentano il simbolo di un periodo complicato per il numero 4 rosanero, lontano dai livelli delle stagioni precedenti. Un dato che stride con il passato recente, come sottolinea ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, quando Gomes era considerato un punto fermo del centrocampo palermitano.





I numeri raccontano un calo evidente. In questa stagione Gomes ha totalizzato 25 presenze per un totale di 773 minuti, con una media di circa 30 minuti a partita. Inoltre, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è partito titolare solo 7 volte, un dato che conferma il suo ruolo sempre più marginale nello scacchiere tattico di Inzaghi.

Il confronto con il passato è impietoso. Nella scorsa stagione, infatti, Gomes aveva collezionato 32 presenze per 2.370 minuti complessivi, con una media di 74 minuti a gara. Numeri ancora più alti nell’annata 2023/24, quando sfiorava i 78 minuti di impiego a partita, risultando di fatto insostituibile.

Le motivazioni di questo calo, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sono da ricercare anche nelle scelte tecniche: la coppia Segre-Ranocchia ha garantito equilibrio e rendimento, rendendo difficile trovare spazio. E quando è stato chiamato in causa, Gomes non sempre ha convinto, come accaduto nella gara di Carrara, chiusa con una sostituzione all’intervallo dopo un primo tempo complicato.

Nonostante tutto, la stagione non è ancora finita. Come ribadisce Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, per Gomes resta ancora spazio per ritagliarsi un ruolo nel finale di campionato e provare a tornare protagonista.