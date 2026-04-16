Giornale di Sicilia: “Che numeri al Barbera, ma adesso va finito il lavoro”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo modena 1-1 (22)

Il Barbera come arma in più, ma anche come banco di prova definitivo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo si gioca una fetta importante della stagione nelle ultime gare casalinghe, con l’obiettivo di tenere viva la corsa alla promozione diretta. Alessandro Arena, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come il fattore campo sia stato determinante per gran parte del campionato, tra vittorie pesanti e prestazioni convincenti.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ora però serve un ulteriore salto di qualità: con due partite ancora da disputare al Barbera, i rosanero non possono permettersi passi falsi. La sfida contro il Cesena rappresenta già un crocevia decisivo. Come rimarca Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, una mancata vittoria significherebbe dire addio al sogno della promozione diretta, rinviando tutto al percorso dei playoff.


Il Palermo, attualmente a -4 dalla coppia Monza-Frosinone, sa di dover vincere e sperare anche nei risultati delle concorrenti, tutte impegnate in trasferta. Un successo permetterebbe ai rosanero di restare agganciati al treno promozione, ma servirà poi continuità anche nelle gare successive.

Il rendimento interno resta comunque di alto livello. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i 40 punti conquistati in 17 partite al Barbera rappresentano un dato importante, superiore anche ai numeri dell’era recente. Tuttavia, il confronto con le rivali evidenzia un piccolo gap: Venezia e Monza hanno fatto meglio tra le mura amiche.

I numeri raccontano una squadra solida: 12 vittorie complessive, di cui 10 nelle ultime 11 gare, una sola sconfitta, 11 clean sheet e la miglior difesa interna con appena 10 reti subite. Nonostante ciò, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, resta un nodo da sciogliere: contro le prime otto della classifica non è ancora arrivata una vittoria.

Le sfide contro Cesena e Catanzaro diventano quindi decisive anche per invertire questo trend. Il Palermo punta anche sulla spinta del pubblico: il dato aggiornato parla di oltre 24 mila biglietti venduti, con l’obiettivo di superare quota 30 mila e tornare a un Barbera gremito.

Infine, come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sarà Collu della sezione di Cagliari a dirigere la gara contro il Cesena, coadiuvato dagli assistenti Luciani e Bitoni, con Iacobellis quarto uomo e la squadra Var composta da Baroni e Rutella.

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