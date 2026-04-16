Corriere dello Sport: “Palermo, weekend di emozioni: tornano Pastore, Miccoli e Amauri”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 16, 2026
palermo pescara 5-0 (41) amauri

Un tuffo nel passato, tra emozioni e ricordi che tornano a vivere in città. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Palermo si prepara a un weekend speciale con la presenza di tre grandi protagonisti della storia rosanero. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea il valore simbolico di questi ritorni, tra eventi pubblici e momenti di condivisione con i tifosi.

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si parte domani alle 11 con l’evento organizzato da Betsson.Sport, match sponsor della sfida contro il Cesena. Nella suggestiva cornice di Villa Gattopardo sarà presente Javier Pastore, trequartista argentino rimasto nel cuore dei tifosi per le due stagioni straordinarie vissute in rosanero. Un legame mai interrotto, come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, rafforzato anche dalla sua vita privata, con la moglie palermitana.


Nel pomeriggio, invece, spazio a un altro ritorno significativo. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, alla Biblioteca Blu del Museo del Presente, dedicato a Falcone e Borsellino, sarà protagonista Fabrizio Miccoli. L’ex capitano presenterà il libro scritto su di lui da Lorenzo Avola e Carolina Orlandi, dal titolo «Gloria e peccato di un campione». Un appuntamento dal forte valore simbolico, che rappresenta anche un tentativo di riavvicinamento alla città e alla famiglia Falcone dopo le vicende che segnarono la fine della sua carriera.

All’incontro, che sarà replicato anche sabato mattina alla Libreria Feltrinelli, parteciperà anche Amauri. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, l’ex attaccante brasiliano, compagno di reparto di Miccoli nei suoi anni migliori a Palermo, è sempre rimasto al suo fianco, anche nei momenti più difficili.

Un fine settimana che unisce passato e presente, nel segno di tre protagonisti che hanno scritto pagine importanti della storia rosanero.

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