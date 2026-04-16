Corriere dello Sport: “Palermo, dubbio tra i pali: Joronen o Gomis? Inzaghi riflette”

Il ballottaggio che non ti aspetti, proprio nel ruolo che fino a poche settimane fa sembrava intoccabile. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, in casa Palermo si apre un vero dubbio tra i pali a ridosso di una gara chiave. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come la scelta tra Joronen e Gomis sia tutt’altro che scontata, con Inzaghi chiamato a valutare ogni dettaglio.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, il finlandese resta il punto di riferimento tecnico della stagione rosanero, ma le condizioni fisiche dopo l’infortunio contro l’Avellino impongono prudenza. Non si tratta di una bocciatura tecnica, come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, bensì di una gestione attenta in un momento della stagione in cui non sono concessi errori.





Joronen, arrivato da svincolato, ha garantito prestazioni di alto livello per gran parte del campionato, conquistando fiducia e continuità. Tuttavia, come rimarca ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il lungo viaggio intercontinentale con la Nazionale e il problema fisico accusato successivamente obbligano lo staff a una riflessione approfondita. Le ultime sedute hanno mostrato segnali positivi, con il portiere impegnato anche nei rinvii e nel gioco con i piedi, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa.

Dall’altra parte, Gomis rappresenta una soluzione tutt’altro che secondaria. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il portiere ha atteso il suo momento con grande professionalità, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa. In una partita e mezzo ha incassato soltanto un gol, quello su punizione di Calò, confermando affidabilità e sicurezza. Anche per questo, Inzaghi continua a nutrire piena fiducia nei suoi confronti.

Il ballottaggio, dunque, è reale e aperto. Come ribadisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sarà probabilmente decisivo il lavoro degli ultimi giorni per sciogliere le riserve. Qualunque sarà la scelta, il Palermo dovrà sentirsi al sicuro tra i pali in un finale di stagione dove ogni dettaglio può fare la differenza.