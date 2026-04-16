Ceccaroni: «Col Cesena servirà continuità. La B? Nel finale succede sempre di tutto»

Intervistato da Valerio Tripi per la Repubblica Palermo, Pietro Ceccaroni ha analizzato anche il prossimo impegno contro il Cesena e il rush finale del campionato. Come raccontato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il difensore rosanero mantiene alta l’attenzione su una sfida che può indirizzare la corsa promozione. Nell’intervista concessa a Valerio Tripi per la Repubblica Palermo, emerge la consapevolezza delle difficoltà del torneo, mentre ancora Valerio Tripi, sulle pagine de la Repubblica Palermo, sottolinea l’importanza della continuità nei risultati.

Il Cesena è allenato da un altro grande ex calciatore come Ashley Cole. Che partita si aspetta?

«Intensa come tutte in B. Il Cesena ha giocatori di grande fisicità, ha fatto una buona prima parte di stagione, poi è un po’ calato. Non lo conosco come allenatore. Ha vinto tanto da giocatore, adesso vediamo come si comporterà da tecnico».





Nelle ultime quattro giornate giocherete due volte in casa e contemporaneamente le vostre avversarie saranno impegnate in trasferta. Può decidersi qui la volata per la promozione diretta?

«Dobbiamo dare tutto ora, a partire dal Cesena. Storicamente, nelle ultime partite di Serie B è sempre successo qualcosa. Dobbiamo cercare di dare il meglio, pensare a noi stessi e fare più punti possibile. Dopo Venezia vedremo dove saremo arrivati. Dobbiamo essere concentrati soprattutto sulla partita col Cesena per dare continuità a quello che stiamo facendo».