Giornale di Sicilia: “Palermo, servono i gol: Pohjanpalo e Le Douaron nel momento decisivo”

I gol per continuare a credere nel sogno promozione. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo si gioca tutto nelle ultime quattro giornate della regular season, un passaggio cruciale che può indirizzare in maniera definitiva il finale di campionato. Massimiliano Radicini, sulle colonne del Giornale di Sicilia, sottolinea come in palio non ci sia soltanto la rincorsa ai primi due posti, ma anche un miglior piazzamento nella griglia playoff.

Secondo quanto evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in questo scenario ogni dettaglio assume un peso determinante, a partire dalla capacità realizzativa degli uomini chiave. Servono gol pesanti, decisivi, quelli che possono spostare gli equilibri e alimentare le ambizioni rosanero.





Il primo nome è quello di Pohjanpalo. Come rimarca Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il finlandese resta il punto di riferimento offensivo della squadra, con 21 reti e 7 assist che certificano un rendimento di altissimo livello. Nelle ultime gare ha continuato a incidere anche senza segnare, servendo passaggi decisivi contro Avellino e Frosinone, ma il dato che emerge è il digiuno nelle ultime tre partite.

Un’astinenza insolita per un attaccante del suo calibro, che rende ancora più urgente il ritorno al gol. Il Palermo, infatti, ha bisogno della sua continuità anche sotto porta, già a partire dalla sfida contro il Cesena.

Situazione ancora più delicata per Le Douaron. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’attaccante francese è a secco da otto partite, con l’ultima rete che risale al 21 febbraio contro il Südtirol. Nonostante ciò, ha continuato a dare il suo contributo con due assist importanti, contro Carrarese e Avellino, dimostrando partecipazione al gioco offensivo.

Tuttavia, come sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, in questa fase della stagione non basta: serve ritrovare il gol. Il peso specifico delle reti, infatti, può fare la differenza nella corsa finale.

Adesso è il momento di alzare il livello. Il Palermo chiede ai suoi attaccanti di essere decisivi, perché dalle loro giocate passa una parte fondamentale delle ambizioni rosanero. Ritrovare la via della rete significherebbe dare fiducia a tutto l’ambiente e continuare a inseguire un obiettivo che resta ancora alla portata.