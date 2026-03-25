Real Rocchenere promosso… in rosanero: la curiosità che unisce Messina e Palermo

Una promozione costruita con numeri da dominatrice e una curiosità che non passa inosservata. Il Real Rocchenere vola in Promozione con una settimana d’anticipo e lo fa condividendo un dettaglio simbolico con il Palermo: gli stessi colori ufficiali, il rosanero.

Un elemento che aggiunge fascino a una stagione già straordinaria. Perché, come racconta il percorso della squadra messinese, «non chiamatelo miracolo, ma progetto». Una cavalcata solida, costruita giornata dopo giornata, fino al traguardo finale.





I numeri parlano chiaro: 18 vittorie su 21 partite, una sola sconfitta e un rendimento quasi perfetto. Ma dietro questi risultati c’è molto di più. «Abbiamo costruito questa vittoria giorno dopo giorno», ha dichiarato il presidente Allegra, sottolineando la continuità e la programmazione alla base del successo.

E proprio qui nasce il parallelo, anche simbolico, con il Palermo: il rosanero non è solo un colore, ma un’identità. Se per i siciliani rappresenta storia e tradizione, per il Real Rocchenere è diventato il segno distintivo di una squadra vincente.

Determinante anche la struttura societaria e tecnica. Il lavoro della dirigenza e la scelta dell’allenatore Spadaro hanno fatto la differenza. Un tecnico capace di dare equilibrio e identità: «Ha saputo trasformare il talento individuale in un collettivo spietato».

Un progetto, appunto. E non un caso.

Dalla delusione della scorsa stagione alla consacrazione attuale, il Real Rocchenere ha dimostrato che programmazione e idee possono fare la differenza anche nelle categorie minori.

E oggi, tra festa e orgoglio, resta anche quella curiosità che unisce idealmente due mondi: il rosanero che da Palermo arriva fino a Rocchenere, diventando il colore di un sogno diventato realtà.