Real Rocchenere promosso… in rosanero: la curiosità che unisce Messina e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
656636994_1616175149982508_2705289015621374486_n

Una promozione costruita con numeri da dominatrice e una curiosità che non passa inosservata. Il Real Rocchenere vola in Promozione con una settimana d’anticipo e lo fa condividendo un dettaglio simbolico con il Palermo: gli stessi colori ufficiali, il rosanero.

Un elemento che aggiunge fascino a una stagione già straordinaria. Perché, come racconta il percorso della squadra messinese, «non chiamatelo miracolo, ma progetto». Una cavalcata solida, costruita giornata dopo giornata, fino al traguardo finale.


I numeri parlano chiaro: 18 vittorie su 21 partite, una sola sconfitta e un rendimento quasi perfetto. Ma dietro questi risultati c’è molto di più. «Abbiamo costruito questa vittoria giorno dopo giorno», ha dichiarato il presidente Allegra, sottolineando la continuità e la programmazione alla base del successo.

E proprio qui nasce il parallelo, anche simbolico, con il Palermo: il rosanero non è solo un colore, ma un’identità. Se per i siciliani rappresenta storia e tradizione, per il Real Rocchenere è diventato il segno distintivo di una squadra vincente.

Determinante anche la struttura societaria e tecnica. Il lavoro della dirigenza e la scelta dell’allenatore Spadaro hanno fatto la differenza. Un tecnico capace di dare equilibrio e identità: «Ha saputo trasformare il talento individuale in un collettivo spietato».

Un progetto, appunto. E non un caso.

Dalla delusione della scorsa stagione alla consacrazione attuale, il Real Rocchenere ha dimostrato che programmazione e idee possono fare la differenza anche nelle categorie minori.

E oggi, tra festa e orgoglio, resta anche quella curiosità che unisce idealmente due mondi: il rosanero che da Palermo arriva fino a Rocchenere, diventando il colore di un sogno diventato realtà.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-23 172136

Palermo C5, Bonanno show: Atletico Monreale sconfitto 6-2

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
835D46C9-778B-4777-9484-3E6BC3344B5C

Palermo Futsal Club, salvezza rimandata: sfuma il primo match point

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 23, 2026
salvatore-tuttolomondo_fabrizio-Lucchesi-800x800

Truffa nel calcio, coinvolto Lucchesi: promesse di tesseramento e 30mila euro spariti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
57FBA58D-AFF2-4F5E-A0A6-CAA6759286FF

Palermo Futsal Club, salvezza ad un passo: 7 reti al Real Sports

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 17, 2026
9e678919-5a36-429b-9386-1aafd6b895b2

Palermo Futsal Club, non basta il primo tempo: sconfitta contro la capolista

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-07 183258

Arbitra di 17 anni aggredita durante una gara giovanile: schiaffi e pugno da un dirigente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
resizer (2)

Kamarat, la rinascita di Cammarata: «Playoff il nostro obiettivo. Spero che il Palermo vada in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
390770cd-1c9c-41b7-a317-d8764682ef9e

Palermo Futsal Club, manita al Giudecca: playout a +7

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026
palermo ascolo 2-2 (94) bellusci

Bellusci: «Ho speso tanto, oggi faccio il cameriere. Ma non mollo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 27, 2026
1E8A3985-D1E3-411D-A4CE-82720B82468F

Palermo Futsal Club stoico nonostante le assenze: pari contro il Pioppo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
1816669

Santana a sorpresa: l’ex rosa è il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
37f808e4-f086-4de2-a827-8e2ff652510b

Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-25 100719

Serie B, i giocatori più preziosi: domina Doumbia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
656636994_1616175149982508_2705289015621374486_n

Real Rocchenere promosso… in rosanero: la curiosità che unisce Messina e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo frosinone 0-0 (78) di bello Masciangelo Palumbo

Il Messaggero: “Frosinone, sfida al Palermo e calendario decisivo: la Serie A passa dallo Stirpe”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
Antonelli-Venezia-1

Venezia, Antonelli: «Tutto aperto, niente calcoli. La differenza sono gli scontri diretti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
ballardini avellino

Il Mattino: “Avellino verso il Palermo. Oggi la ripresa al Partenio a porte aperte”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026