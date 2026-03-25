Il Messaggero: “Frosinone, sfida al Palermo e calendario decisivo: la Serie A passa dallo Stirpe”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 25, 2026
palermo frosinone 0-0 (78) di bello Masciangelo Palumbo

Il Frosinone entra nella fase decisiva della stagione con ambizione e consapevolezza. Come racconta Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, i ciociari hanno approcciato il rettilineo finale restando in scia delle dirette concorrenti, pronti a giocarsi tutto nello sprint conclusivo.

L’immagine è chiara e potente: una volata ciclistica, con Massimiliano Alvini – grande appassionato di ciclismo – che sa bene come si affrontano questi momenti. Ancora Alessandro Biagi, su Il Messaggero di Frosinone, sottolinea come il tecnico e la squadra siano consapevoli del livello degli avversari, costruiti per vincere fin dall’inizio della stagione. Ma il Frosinone non è lì per caso.


La classifica e il calendario, evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, dicono chiaramente che il destino promozione dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime sei giornate. Un fattore determinante sarà il “Benito Stirpe”: quattro delle sei gare restanti si giocheranno in casa, un vantaggio non trascurabile nel momento più delicato del campionato.

Il calendario propone subito due sfide cruciali tra le mura amiche: Padova e Palermo. Poi la trasferta di Modena, il match interno contro la Carrarese, il viaggio a Castellammare di Stabia e la chiusura in casa contro il Mantova. Tutti incroci contro squadre ancora in corsa per obiettivi concreti.

Fondamentale è stata la vittoria contro il Südtirol, arrivata su un campo ostico dove molte big hanno lasciato punti. Ma il vero snodo, sottolinea ancora Alessandro Biagi del Messaggero di Frosinone, sarà lo scontro diretto contro il Palermo, una gara che può indirizzare la corsa promozione.

Attualmente il Frosinone è appaiato al Monza, ma i brianzoli sono avanti per via degli scontri diretti. Un dettaglio tutt’altro che marginale: non basterà arrivare a pari punti, né con il Monza né con il Venezia, per conquistare la promozione diretta.

Il calendario delle rivali, però, non è semplice. Il Monza affronterà Catanzaro, Bari, Sampdoria, Modena, Mantova ed Empoli, mentre il Venezia – capolista con tre punti di vantaggio – dovrà vedersela con Juve Stabia, Entella, Empoli, Bari, Spezia e Palermo. Un percorso pieno di insidie.

E poi c’è il Palermo, staccato ma ancora in corsa. Come evidenzia Alessandro Biagi su Il Messaggero di Frosinone, i rosanero hanno due scontri diretti e quindi la possibilità concreta di rientrare nella lotta per le prime due posizioni.

Sarà una volata incandescente, dove – come sottolinea Alessandro Biagi del Messaggero di Frosinone – conteranno forza fisica, qualità tecnica e soprattutto nervi saldi.

Intanto, in vista del prossimo impegno, arriva una tegola: Koutsoupias sarà squalificato contro il Padova per raggiunto limite di ammonizioni.

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