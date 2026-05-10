Gazzetta del Sud: “Catanzaro, la strategia per essere al top ai playoff. Aquilani vuole la semifinale con il Palermo”

Il Catanzaro archivia senza drammi la sconfitta contro il Bari e guarda già alla sfida playoff contro l’Avellino. Come sottolinea la Gazzetta del Sud, il 3-2 incassato al “Ceravolo” va letto soprattutto alla luce delle tante rotazioni effettuate da Alberto Aquilani in vista dell’appuntamento decisivo di martedì sera.

Secondo la Gazzetta del Sud, il ko contro i pugliesi ha interrotto una lunga striscia di 14 partite interne senza sconfitte, ma il Catanzaro aveva chiaramente la testa già rivolta ai playoff. Aquilani ha infatti schierato una formazione profondamente sperimentale, risparmiando diversi titolari tra problemi fisici, diffide e necessità di gestione.





Lo stesso tecnico giallorosso, come riporta la Gazzetta del Sud, ha subito spostato l’attenzione sulla sfida contro l’Avellino: «Stiamo per giocare una partita che vale più di tutte. Riposiamo e ripartiamo pronti e motivati come se fosse la finale delle finali».

Nonostante la sconfitta, Aquilani ha comunque tracciato un bilancio molto positivo della regular season chiusa al quinto posto con 59 punti e 62 gol segnati: «Possiamo fare un bilancio di un campionato meraviglioso. Volevamo vincere anche contro il Bari, abbiamo approcciato bene la gara ma ci è mancata la fame per portare a casa il risultato».

La Gazzetta del Sud evidenzia come il Catanzaro abbia comunque dominato diversi dati statistici della partita: 75% di possesso palla, sei tiri in porta contro tre e quattro grandi occasioni create. Tuttavia i giallorossi hanno pagato errori individuali e un approccio meno feroce rispetto agli avversari.

Aquilani ha commentato così la prova della squadra: «Ho visto cose belle, ma anche tre tiri e tre gol subiti, tutti evitabili».

Spazio anche ai singoli, con particolare attenzione a Koffi, autore di diverse occasioni fallite ma anche del gol del definitivo 3-2: «È arrivato dal campionato maltese e ha cambiato completamente dimensione. Ha qualità importanti, ma è un peccato abbia sbagliato una rete che avrebbe potuto indirizzare la partita».

Il tecnico giallorosso ha poi spiegato le scelte di turnover: «Abbiamo calcolato tutto. Petriccione veniva da un problema fisico, Pittarello era a casa con la febbre, Antonini e Pontisso dovevano riposare».

Resta invece da monitorare soprattutto la situazione di Pietro Iemmello. Come sottolinea la Gazzetta del Sud, il capitano continua a convivere con un problema fisico che ne mette in dubbio la presenza dal primo minuto contro l’Avellino. Aquilani ha confermato: «L’unico in situazione borderline è Iemmello, ma abbiamo ancora due o tre giorni per valutare».

Infine, il tecnico ha aperto anche all’utilizzo di Oudin e Di Francesco nei playoff: «Sono due carte da giocare, hanno ritmo e consapevolezza differenti».

Il Catanzaro avrà un piccolo vantaggio nel preliminare contro l’Avellino: in caso di pareggio dopo i supplementari saranno infatti i giallorossi a qualificarsi per la semifinale contro il Palermo.