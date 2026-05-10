Catanzaro, Corriere dello Sport: “Aquilani ritrova l’Avellino. Iemmello resta in dubbio per la sfida playoff”

Il Catanzaro archivia la regular season e si prepara alla prima sfida playoff contro l’Avellino, in programma martedì sera al “Ceravolo”. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, i giallorossi hanno conosciuto il proprio avversario soltanto al termine dell’ultima e movimentata giornata di campionato, che ha definito definitivamente il quadro degli spareggi promozione.

Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, sarà subito un derby del Sud ad altissima tensione, sia in campo sia sugli spalti, tra due tifoserie considerate tra le più calorose dell’intera Serie B. Il Catanzaro arriva però ai playoff dopo due sconfitte consecutive, entrambe per 3-2, contro Palermo e Bari.





Come sottolinea ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, Alberto Aquilani conta adesso di recuperare diversi elementi importanti tenuti a riposo nell’ultima giornata per motivi fisici o disciplinari. Tra i giocatori gestiti ci sono Favasuli, Frosinini e Nuamah, diffidati, oltre a Iemmello, Liberali, Petriccione e Pittarello, alle prese con vari problemi fisici.

Nonostante le ultime frenate, il Catanzaro ha chiuso il campionato al quinto posto con uno dei migliori attacchi del torneo. Il Corriere dello Sport evidenzia infatti come i giallorossi abbiano fatto meglio anche di Monza e Palermo dal punto di vista offensivo, pagando però qualcosa in fase difensiva.

Adesso però tutto viene azzerato. Carlo Talarico sul Corriere dello Sport evidenzia come i precedenti stagionali contro l’Avellino — quattro punti conquistati su sei — non avranno alcun peso in una gara secca dove ogni dettaglio potrà risultare decisivo. Il Catanzaro avrà comunque il vantaggio del doppio risultato a disposizione.

Aquilani, dopo il match contro il Bari, ha ribadito la necessità di recuperare energie fisiche e mentali: «Dobbiamo riposare e resettare, ora abbiamo una partita che vale tanto, da affrontare come una finale. Speriamo di avere tutti nelle migliori condizioni possibili».

L’attenzione principale resta però sulle condizioni di Pietro Iemmello. Come spiega Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il capitano giallorosso continua a convivere con un problema alla gamba destra che ne mette in dubbio la presenza dal primo minuto contro l’Avellino.

Lo stesso Aquilani ha fatto il punto sugli infortunati: «Nelle ultime settimane ho calcolato ogni cosa in base alle esigenze di tutti. Petriccione veniva da un problemino fisico, mentre col Bari Pittarello è rimasto a casa per la febbre. Hanno riposato di più Antonini e Pontisso e abbiamo fatto tutto per essere pronti per l’Avellino. Liberali a Palermo aveva un problema alla caviglia».

Infine, il tecnico del Catanzaro si è soffermato proprio sul proprio leader offensivo: «Iemmello? So quanto vuole esserci e recuperare. Abbiamo ancora un paio di giorni per ogni valutazione, è un giocatore importante per noi».